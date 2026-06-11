Singurul jucător de la Rapid a cărui cotă de piață a crescut după un sezon ratat. A fost aproape de naționala României

Giuleștenii au terminat pe sezonul locul #5 și au ratat calificarea în cupele europene, deși au intrat în play-off de pe poziția secundă.

Evoluțiile modeste ale echipei s-au reflectat și în actualizarea cotelor de piață publicată de Transfermarkt. Lotul Rapidului este evaluat în prezent la 27,9 milioane de euro, iar aproape toți fotbaliștii au înregistrat scăderi ale valorii de piață.

Singurul jucător de la Rapid a cărui cotă de piață a crescut după un sezon ratat

Există însă și o excepție. Răzvan Onea este singurul jucător din lotul giuleștenilor care și-a văzut cota majorată după încheierea campionatului.

Fundașul dreapta în vârstă de 28 de ani, care a devenit unul dintre liderii vestiarului după retragerea lui Cristian Săpunaru, a avut un sezon constant în tricoul Rapidului.