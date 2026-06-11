Singurul jucător de la Rapid a cărui cotă de piață a crescut după un sezon ratat. A fost aproape de naționala României

Singurul jucător de la Rapid a cărui cotă de piață a crescut după un sezon ratat. A fost aproape de naționala României Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid a încheiat dezamăgitor sezonul 2025/2026. 

TAGS:
Răzvan OneaRapid Bucuresti
Din articol

Giuleștenii au terminat pe sezonul locul #5 și au ratat calificarea în cupele europene, deși au intrat în play-off de pe poziția secundă.

Evoluțiile modeste ale echipei s-au reflectat și în actualizarea cotelor de piață publicată de Transfermarkt. Lotul Rapidului este evaluat în prezent la 27,9 milioane de euro, iar aproape toți fotbaliștii au înregistrat scăderi ale valorii de piață.

Singurul jucător de la Rapid a cărui cotă de piață a crescut după un sezon ratat

Există însă și o excepție. Răzvan Onea este singurul jucător din lotul giuleștenilor care și-a văzut cota majorată după încheierea campionatului.

Fundașul dreapta în vârstă de 28 de ani, care a devenit unul dintre liderii vestiarului după retragerea lui Cristian Săpunaru, a avut un sezon constant în tricoul Rapidului. 

Chiar dacă nu a reușit să contribuie cu goluri sau pase decisive, Onea a fost unul dintre cei mai utilizați jucători ai echipei, bifând 29 de apariții în toate competițiile.

Transfermarkt îl evalua la începutul sezonului la 550.000 de euro. În decembrie, valoarea sa a crescut la 700.000 de euro, iar cel mai recent update i-a adus o nouă majorare de 150.000 de euro. Astfel, Răzvan Onea a ajuns la o cotă de piață de 850.000 de euro, cea mai mare din cariera sa.

A fost luat în calcul pentru naționala României

Născut la Paris, fundașul Rapidului nu a debutat încă la echipa națională a României. Totuși, forma bună arătată în perioada în care Cristiano Bergodi se afla pe banca tehnică a giuleștenilor l-a adus în atenția lui Edi Iordănescu înainte de EURO 2024, turneu ce a fost transmis în exclusivitate de PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

Acesta fusese luat în calcul pentru lotul final, însă a ales în cele din urmă să meargă pe variantele Andrei Rațiu și Deian Sorescu pentru postul de fundaș dreapta. DETALII AICI

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
PNL a decis. Liberalii nu susțin Guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. Anunțul lui Ilie Bolojan
PNL a decis. Liberalii nu susțin Guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. Anunțul lui Ilie Bolojan
ARTICOLE PE SUBIECT
Iker Casillas iese la atac: 3 milioane de euro
Iker Casillas iese la atac: 3 milioane de euro
S-au asigurat că va plânge la meciul de retragere: ce surpriză i-au pregătit clujenii Simonei Halep
S-au asigurat că va plânge la meciul de retragere: ce surpriză i-au pregătit clujenii Simonei Halep
Atletico Madrid îl vinde pe Alexander Sorloth pentru 40 de milioane de euro!
Atletico Madrid îl vinde pe Alexander Sorloth pentru 40 de milioane de euro!
ULTIMELE STIRI
Vedeta echipei din Superliga se pregătește de transfer: "Plec dacă se achită clauza"
Vedeta echipei din Superliga se pregătește de transfer: "Plec dacă se achită clauza"
Românul avertizează înainte de CM 2026: „Te opreau la semafor cu pistolul. Le-au luat maşinile la doi-trei colegi”
Românul avertizează înainte de CM 2026: „Te opreau la semafor cu pistolul. Le-au luat maşinile la doi-trei colegi”
Charlie Dalin a murit de cancer. Iahtmanul avea doar 42 de ani
Charlie Dalin a murit de cancer. Iahtmanul avea doar 42 de ani
Ioan Andone, revoltat de decizia luată de Dinamo: ”Nu sunt pregătiți! Mă doare”
Ioan Andone, revoltat de decizia luată de Dinamo: ”Nu sunt pregătiți! Mă doare”
OUT! Românul care visa la Cupa Mondială s-a „rupt” și a pierdut orice șansă la turneul final
OUT! Românul care visa la Cupa Mondială s-a „rupt” și a pierdut orice șansă la turneul final
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Cutremur“ Mondial cu o zi înainte de turneu: „Naționala Iranului se va retrage“. FIFA, ședință de urgență

„Cutremur“ Mondial cu o zi înainte de turneu: „Naționala Iranului se va retrage“. FIFA, ședință de urgență

Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Antrenorul român îi ia locul lui Roberto Mancini

Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Antrenorul român îi ia locul lui Roberto Mancini

Olăroiu își face echipă de Champions League și devine cel mai bine plătit antrenor român: „Urmează anunțul“

Olăroiu își face echipă de Champions League și devine cel mai bine plătit antrenor român: „Urmează anunțul“

Transferul făcut de Gigi Becali, la FCSB: ”Cel mai valoros jucător”

Transferul făcut de Gigi Becali, la FCSB: ”Cel mai valoros jucător”

Au bătut palma! Cine va fi primul adversar al lui FCSB

Au bătut palma! Cine va fi primul adversar al lui FCSB

1,8 milioane de euro pentru Alex Musi

1,8 milioane de euro pentru Alex Musi



Recomandarile redactiei
Vedeta echipei din Superliga se pregătește de transfer: "Plec dacă se achită clauza"
Vedeta echipei din Superliga se pregătește de transfer: "Plec dacă se achită clauza"
Românul avertizează înainte de CM 2026: „Te opreau la semafor cu pistolul. Le-au luat maşinile la doi-trei colegi”
Românul avertizează înainte de CM 2026: „Te opreau la semafor cu pistolul. Le-au luat maşinile la doi-trei colegi”
Ioan Andone, revoltat de decizia luată de Dinamo: ”Nu sunt pregătiți! Mă doare”
Ioan Andone, revoltat de decizia luată de Dinamo: ”Nu sunt pregătiți! Mă doare”
Asta-i nouă! Cum apare scris numele lui FCSB într-un document oficial al Federației Române de Fotbal
Asta-i nouă! Cum apare scris numele lui FCSB într-un document oficial al Federației Române de Fotbal
De tot râsul! O singură echipă din Superligă a respectat cu sfințenie ”Regula 5+6”
De tot râsul! O singură echipă din Superligă a respectat cu sfințenie ”Regula 5+6”
Alte subiecte de interes
E de doi ani la Rapid și a ajuns la al cincilea antrenor: "Nu știu dacă sunt mulți, am lucrat cu fiecare cu mare drag"
E de doi ani la Rapid și a ajuns la al cincilea antrenor: "Nu știu dacă sunt mulți, am lucrat cu fiecare cu mare drag"
Un jucător de la Rapid a renăscut spectaculos și poate fi o variantă pentru EURO 2024
Un jucător de la Rapid a renăscut spectaculos și poate fi o variantă pentru EURO 2024
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
CITESTE SI
PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”

stirileprotv PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Președintele Nicușor Dan a trimis la CCR noua Lege a vânătorii: „Încalcă principiul separării puterilor în stat”

stirileprotv Președintele Nicușor Dan a trimis la CCR noua Lege a vânătorii: „Încalcă principiul separării puterilor în stat”

Un bărbat susține că a fost taxat cu aproape 17 euro pentru o carafă de limonadă într-un restaurant din Polonia

stirileprotv Un bărbat susține că a fost taxat cu aproape 17 euro pentru o carafă de limonadă într-un restaurant din Polonia

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!