Singurul jucător de la Rapid a cărui cotă de piață a crescut după un sezon ratat. A fost aproape de naționala României

Giuleștenii au terminat pe sezonul locul #5 și au ratat calificarea în cupele europene, deși au intrat în play-off de pe poziția secundă.
Evoluțiile modeste ale echipei s-au reflectat și în actualizarea cotelor de piață publicată de Transfermarkt. Lotul Rapidului este evaluat în prezent la 27,9 milioane de euro, iar aproape toți fotbaliștii au înregistrat scăderi ale valorii de piață.
Singurul jucător de la Rapid a cărui cotă de piață a crescut după un sezon ratat
Există însă și o excepție. Răzvan Onea este singurul jucător din lotul giuleștenilor care și-a văzut cota majorată după încheierea campionatului.
Fundașul dreapta în vârstă de 28 de ani, care a devenit unul dintre liderii vestiarului după retragerea lui Cristian Săpunaru, a avut un sezon constant în tricoul Rapidului.
Chiar dacă nu a reușit să contribuie cu goluri sau pase decisive, Onea a fost unul dintre cei mai utilizați jucători ai echipei, bifând 29 de apariții în toate competițiile.
Transfermarkt îl evalua la începutul sezonului la 550.000 de euro. În decembrie, valoarea sa a crescut la 700.000 de euro, iar cel mai recent update i-a adus o nouă majorare de 150.000 de euro. Astfel, Răzvan Onea a ajuns la o cotă de piață de 850.000 de euro, cea mai mare din cariera sa.
A fost luat în calcul pentru naționala României
Născut la Paris, fundașul Rapidului nu a debutat încă la echipa națională a României. Totuși, forma bună arătată în perioada în care Cristiano Bergodi se afla pe banca tehnică a giuleștenilor l-a adus în atenția lui Edi Iordănescu înainte de EURO 2024, turneu ce a fost transmis în exclusivitate de PRO TV, PRO ARENA și VOYO.
Acesta fusese luat în calcul pentru lotul final, însă a ales în cele din urmă să meargă pe variantele Andrei Rațiu și Deian Sorescu pentru postul de fundaș dreapta. DETALII AICI