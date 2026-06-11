Acord pentru transferul la Inter! Cristi Chivu va avea un nou portar

Acord pentru transferul la Inter! Cristi Chivu va avea un nou portar Serie A
SPORT.RO
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Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, negociază transferul portarului italian Ivan Provedel de la formaţia Lazio Roma, anunţă mass-media din peninsulă.

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Din articol

Cotidianul Gazzetta dello Sport scrie că Inter, campioana en titre a Italiei, a ajuns la o înţelegere cu Provedel şi agentul său, iar acum rămâne să se pună de acord cu responsabilii lui Lazio în privinţa preţului de transfer.

Inter, pe cale să îl transfere pe portarul Ivan Provedel

Lazio solicită 5 milioane de euro în schimbul goalkeeper-ului său, care intră în ultimul an de contract, în timp ce milanezii n-ar fi dispuşi să plătească mai mult de 2-3 milioane de euro, conform sursei citate.

În vârstă de 32 de ani, Provedel urmează să-l înlocuiască la Inter Milano pe elveţianul Yann Sommer, aflat la final de contract, care se pregăteşte să-şi continue cariera în Olanda, la Ajax Amsterdam.

Ivan Provedel urmează să se lupte pentru postul de titular în poarta lui Inter Milano cu spaniolul Josep Martinez (28 ani), recrutat de gruparea "nerazzurra" în 2024 de la formaţia Genoa.

Agerpres

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