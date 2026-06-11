Antrenorul român mai are contract un sezon cu PAOK Salonic, însă este dorit de qatarezii de la Al-Sadd, echipa la care, deocamdată, pe banca tehnică se află Roberto Mancini.

Ivan Savvidis i-a stabilit prețul lui Răzvan Lucescu

PAOK ar fi bătut palma cu Al-Sadd în privința plecării lui Răzvan Lucescu, însă, deocamdată, antrenorul român nu a oferit un răspuns oficial, chiar dacă surse din anturajul tehnicianului susțin că acesta nu își dorește să plece de la PAOK.

Conform SportDog.gr, directorul sportiv al lui PAOK Salonic, Pantelis Thomareis, a negociat cu șeicii de la Al-Sadd în privința ”transferului” lui Răzvan Lucescu. Chiar dacă Răzvan Lucescu are la PAOK o clauză de reziliere de 4 milioane de euro, se pare că Ivan Savvidis este de acord să renunțe la o sumă uriașă dacă Răzvan Lucescu își dorește să plece în Qatar.

Potrivit sursei citate, dacă Răzvan Lucescu își va da acordul să plece, Al-Sadd va plăti ”doar” 2,7 milioane de euro pentru a semna cu antrenorul român. Grecii susțin că Răzvan Lucescu a fost informat cu privire la aceste negocieri de ambele părți.

Răzvan Lucescu nu ar fi discutat cu reprezentanții lui Al Sadd

Metrosport.gr susține că apropiații lui Răzvan Lucescu au negat că antrenorul român este în negocieri cu Al-Sadd.

”Nu sunt negocieri între Răzvan Lucescu și o altă echipă, se gândește doar la PAOK și la următorul sezon”, au anunțat surse apropiate antrenorului român, conform Metrosport.