CSO Voluntari 2005 a ratat calificarea în finala Cupei CEV la volei feminin, după ce a fost învinsă de echipa turcă Galatasaray Daikin Istanbul, cu scorul de 3-0 (25-13, 25-10, 25-8), miercuri seara, în manşa secundă a semifinalelor, găzduită de Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Bucureşti.

CSO Voluntari, 0-3 la Istanbul și 0-3 la București cu Galatasaray în semifinale

Galatasaray, care se impusese cu 3-0 şi la Istanbul, a obţinut victoria după numai 64 de minute.

În faţa a 810 spectatori, cele mai bune de la oaspete au fost Miriam Fatime Sylla, cu 15 puncte, şi internaţionala turcă de origine română Alexia Ioana Căruţaşu, cu 12 puncte.

Alexia Căruțașu, premiată de tatăl Virgil Căruțașu

De altfel, voleibalista din România care evoluează pentru naționala Turciei (”Aleksia Karutasu”) a fost desemnată din nou MVP, ca și în meciul tur.

Ea a fost premiată chiar de tatăl Virgil Căruțașu, fostul mare baschetbalist care acum este oficial al clubului din Voluntari.

Hannah Denise Duchesneau a fost cea mai bună realizatoare a echipei ilfovene, cu 7 puncte.

Cealaltă finalistă va fi decisă dintre Reale Mutua Fenera Chieri '76 şi Dresdner SC, după ce formaţia italiană s-a impus cu 3-2 în Germania, scrie Agerpres.

CS Volei Alba Blaj a jucat trei finale în Cupa CEV (2019, 2023, 2025) şi nu a câştigat niciuna.