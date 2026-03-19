Accidentare horror la Liverpool - Galatasaray: operat de urgență după o fază cum rar se vede

Accidentare horror la Liverpool - Galatasaray: operat de urgență după o fază cum rar se vede Liga Campionilor
Data publicarii:
Data actualizarii:

Noa Lang (26 de ani), jucătorul olandez al lui Galatasaray, a suferit o accidentare înspăimântătoare în timpul partidei cu Liverpool, din returul optimilor de finală Champions League.

Liverpool a câștigat returul cu Galatasaray, scor 4-0, și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor cu 4-1 la general. Pentru echipa lui Arne Slot urmează duelul cu Paris Saint-Germain.

Noa Lang, operat după ce s-a tăiat în panourile publicitare la Liverpool - Galatasaray

Galatasaray a avut parte de o seară neagră. Pe lângă eliminare, formația turcă a pierdut și doi jucători importanți din atac, Noa Lang și Victor Osimhen.

Lang a suferit o accidentare cum rar se vede în minutul 76 al partidei de pe Anfield. La un atac al lui Galatasaray, olandezul s-a tăiat serios la deget în panourile publicitare de la marginea terenului și a sângerat abundent.

Scos pe targă de pe teren, Noa Lang a fost transportat imediat la un spital din Liverpool, iar Galatasaray a anunțat în timpul nopții că olandezul va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru "tăietura gravă de la degetul mare al mâinii drepte".

Galatasaray l-a pierdut și pe Victor Osimhen la partida cu Liverpool. Atacantul nigerian a suferit o fractură la nivel antebrațului după un duel cu Ibrahima Konate și urmează să se stabilească dacă va fi supus și el unei intervenții chirurgicale.

