Liverpool a câștigat returul cu Galatasaray, scor 4-0, și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor cu 4-1 la general. Pentru echipa lui Arne Slot urmează duelul cu Paris Saint-Germain.

Galatasaray a avut parte de o seară neagră. Pe lângă eliminare, formația turcă a pierdut și doi jucători importanți din atac, Noa Lang și Victor Osimhen.

Lang a suferit o accidentare cum rar se vede în minutul 76 al partidei de pe Anfield. La un atac al lui Galatasaray, olandezul s-a tăiat serios la deget în panourile publicitare de la marginea terenului și a sângerat abundent.