Iosif Rotariu (63 de ani), fost mare mijlocaș central al naționalei României, a explicat pentru Sport.ro de ce tricolorii chiar consideră că pot să facă surpriza la Istanbul.

Prezența lui Mircea Lucescu, cheia optimismului

În opinia lui Rotariu, faptul că selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) va fi pe bancă reprezintă un semnal pentru elevii săi că cel mai titrat antrenor român din istorie chiar crede în calificare.

”Faptul că a trecut recent printr-o perioadă în care a avut probleme de sănătate, revenind totuși la echipa națională, înseamnă că dânsul simte ceva. Știe jucători din Turcia. Simte că se poate realiza ceva, asta simte domnul Lucescu.

A fost și selecționerul Turciei. Are atâta experiență și faptul că a revenit acum dă încredere și jucătorilor. Dacă vine un antrenor ca domnul Mircea Lucescu și stă pe bancă în condițiile în care a fost, înseamnă că el simte ceva. Simte că poate califica echipa”, a declarat Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

CV-ul lui Iosif Rotariu

30.04.1997 a fost data ultimei apariții în tricolor pentru Rotariu, într-un România – Irlanda 1-0 din preliminariile pentru Cupa Mondială din 1998.

trofee majore are în palmares Iosif Rotariu alături de Steaua: 5 Divizia A, 4 Cupe ale României și o Supercupă a Europei. Iosif Rotariu a fost, de asemenea, finalist al Cupei Intercontinentale (1986) și al Cupei Campionilor Europeni (1989) în tricoul „militarilor".

Rotariu a venit la Steaua în sezonul următor triumfului legendar de la Sevilla.

1986–1990 și 1997–1998 reprezintă intervalele în care a jucat Iosif Rotariu pentru Steaua București.

Au mai rămas doar cinci zile înaintea meciului Turcia - România de pe 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.