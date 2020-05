Talpan a INNEBUNIT de nervi cand a auzit planul lui Becali de DISTRUGERE a Stelei! Ce a putut sa spuna in direct! Reactia momentului

Razboiul dintre CSA Steaua si FCSB continua cu un nou episod. Florin Talpan i-a raspuns imediat lui Gigi Becali, dupa ce patronul FCSB a anuntat ca CSA nu are dreptul sa joace in Liga a treia.

Gigi Becali a declarat marti seara ca CSA Steaua nu va avea drept sa promoveze nici macar in Liga a treia, deoarece trebuie sa transforme echipa intr-o societate non-profit mai intai. Reactia lui Florin Talpan a venit la doar cateva minute distanta:

"Eu v-as ruga sa nu il luam in calcul pe domnul Becali.

Domnul Becali ar trebui sa se intereseze ca trebuie sa ne plateasca cei 37 de milioane de euro si trebuie sa se gandeasca foarte bine ca a folosit acea marca fraudulos. Noi suntem Steaua Bucuresti, ei sunt FCSB, o echipa infiintata in 2003 si nu au niciun palmares.

Va veni momentul in care adevarul va iesi 100% la iveala.

Putem juca inclusiv in Liga a doua, si in Liga 1. Ma voi lupta cu toata lumea si aceasta echipa o sa o aduc in prima liga. Poate si Ministerul Sanatatii sa isi faca echipa si sa joace in Liga 1.

Echipa Steaua Bucuresti a scris istorie si datorita acestei echipe Romania este cunoscuta in lume.

FCSB a ramas in Liga 1, cand trebuia sa o ia din Liga a 5-a. Sunt atatea nedreptati. Ni s-a furat locul in mod ilegal in anul 2003. Am demonstrat asta in instanta. FCSB nu are palmares, nu este continuarea Stelei.

El daca a facut, a facut pentru ca a avut un interes. Domnul Gigi Becali sa plateasca acea datorie de 37 de milioane. Asa a zis instanta, trebuie sa plateasca pentru ca folosit 10 ani marca in mod fraudulos", a spus Florin Talpan la Digi Sport.

