Risc MASIV de infectare cu coronavirus! Talpan cere oprirea de URGENTA a campionatului: "E o decizie iresponsabila si periculoasa"

Juristul Armatei crede ca sezonul ar trebui sa se incheie cu efect imediat in liga a 4-a.

Talpan cere ca Steaua sa nu mai joace play-off-ul pe Bucuresti din cauza pericolelor la care se expun jucatorii in perioiada pandemiei cu coronavirus. Avocatul e de parere ca Steaua ar trebui sa mai dispute doar barajul de promovare contra reprezentantelor altor judete, si nu sa mai joace meciuri contra echipelor de amatori din Bucuresti.

"Decizia AMFB de reluare a campionatului, fie ea sub forma unui singur play-off sau a doua play-off-uri, este nu doar discriminatorie, ci si iresponsabila si periculoasa. In celelalte ligi, campionatele au fost suspendate. Acolo unde echipele de pe primele locuri au avut avansuri considerabile in clasament, acestea au trecut mai departe automat (vezi cazurile Aerostar Bacau si FC U 1948 Craiova). Steaua a castigat toate meciurile din acest sezon. A dominat campionatul si a castigat meritul sportiv de a promova. De ce mai e necesar un play-off?

Niciodata nu am inteles care e rostul play-off-ului in Liga 4. Echipele participante joaca un campionat lung. Asadar avem parte de destule meciuri ca sa ne dam seama ce echipa merita sa promoveze. Introducerea acestui play-off mi se pare lipsita in totalitate de sens. O echipa care a dominat campionatul, care a terminat sezonul regulat la un numar foarte mare de puncte de locul 2, poate sa rateze promovarea daca prinde o zi mai proasta intr-un meci play-off. Aici nu mai avem de-a face cu meritul sportiv, ci cu norocul. Acest play-off al AMFB sterge meritul sportiv.

Partea cea mai grava e ca, in acest moment, organizarea unui play-off este si periculoasa. Steaua isi permite sa ia masurile pe care le-a cerut guvernul. Dar celelalte echipe pot? Am vazut ca exista echipe in Liga 1 care au recunoscut ca nu sunt capabile sa continue. Trebuie acum sa credem ca echipe din Liga 4 stau mai bine decat echipe din Liga 1? Si cine va plati in cazul in care vreun sportiv se imbolnaveste, din cauza faptului ca masurile cerute nu au fost luate? Vor raspunde penal cei de la AMFB sau tot cluburile?

Steaua Bucuresti trebuie sa fie declarata castigatoarea competitiei organizate de AMFB in baza meritului sportiv si sa fie programata de catre FRF pentru disputarea meciurilor de baraj", a spus Tapan pentru www.sport.ro.