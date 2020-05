Florin Talpan, despre aniversarea Stelei '86 si despre cum se va organiza inaugurarea noului stadion din Ghencea

Azi se implinesc 34 de ani de cand Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a vorbit pentru www.sport.ro despre situatia speciala din acest an, cand clubul nu poate sarbatori alaturi de marile glorii care au cucerit Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986, dupa o finala de poveste impotriva Barcelonei.

"In acest an, data fiind situatia in care ne aflam, vom respecta toate cerintele privind instituirea starii de urgenta si masurile luate de catre guvern privind combaterea raspandirii coronavirusului si nu vom organiza niciun fel de petrecere sau adunare pana in data de 15 mai. Dupa data de 15 mai, in functie de cerintele si masurile legale luate de Presedintele Romaniei si Guvern, vom reanaliza si vom hotari", a declarat Talpan.

De asemenea, avand in vedere ca stadionul din Ghencea este aproape finalizat, juristul CSA a explicat ca in perioada imediat urmatoare va fi luata o decizie in privita organizarii inaugurarii.

"Nu s-a decis cum vom sarbatori deschiderea noului stadion. Vom lua aceste decizii odata cu finalizarea lucrarilor tinand cont si de masurile luate de Guvern cu privire la pandemia de coronavirus la data finalizarii constructiei", a explicat Talpan.