"Palmaresul nu a fost castigat niciodata de CSA Steaua!" Dezvaluirile care arunca in aer razboiul dintre FCSB si CSA! Avocatul care o reprezinta pe FCSB in procesele cu Talpan rupe tacerea

Avocatul celor de la FCSB face o noua serie de dezvaluiri din razboiul FCSB - CSA Steaua.

Razboiul dintre FCSB si CSA Steaua este departe de a se incheia. Avocatul care o reprezinta pe FCSB in procesele intentate de juristul CSA Steaua, Florin Talpan, face o noua serie de dezvaluiri despre acest razboi.

Virgil Boglea, avocatul FCSB, spune ca CSA Steaua nu a castigat niciodata palmaresul echipei, iar suporterii sunt indusi in eroare. Totodata, acesta spune ca CSA Steaua este o echipa infiintata in anul 2017.

"Zecile de proceste castigat de domnul Florin Talpan sunt de fapt vreo doua. Unul care se refera la anularea marcii, altul la denumirea comerciala. Sunt multe lucruri pe care suporterii nu le cunosc. Au fost indusi in eroare. Cred ca o continuitate a traditiei glorioase si sportive este mai importanta decat o emblema. Palmaresul este in aer. Se joaca. S-a prezentat ideea falsa ca CSA a castigat tot, iar FCSB a pierdut tot.

Palmaresul nu a fost castigat de Steaua, asta e foarte important. Atentie, in Montiorul Oficial din 21 aprilie 2017 a fost prezentat un raport de activitate al MApN. Printre altele, se anunta oficial decizia CSA Steaua de infiintare a unei echipe de fotbal la nivelul seniorilor pentru a participa in competitii din editia 2017-2018, infiintare, atentie.

Nu s-au anulat in Instanta actele de la inceputul anilor 2000. Tocmai aceasta este ratiunea pentru care FRF, UEFA, LPF considera ca FCSB este continuatoarea sectiei de fotbal de performanta si ca a preluat traditiile glorioase ale acestei sectii. CSA Steaua participa in competitia amatorilor, in cazul promovarii in fotbalul profesionist va fi nevoita sa se desprinda de Ministerul Apararii", a spus Virgil Boglea, la Radio Sport 1.