Florin Talpan ii raspunde lui Dumitru Dragomir dupa ce a fost numit paranoic: "Vorbeste gura fara cap" Ce spune juristul CSA despre numele noii arene din Ghencea

Florin Talpan, juristul clubului CSA Steaua, i-a oferit replica lui Dumitru Dragomir dupa ce acesta l-a acuzat ca e 'lovit de paranoia'.

Totul a pornit de la numele pe care ar trebui sa il poarte noua arena din Ghencea, iar Dumitru Dragomir a pornit un atac la adresa lui Florin Talpan.

Juristul CSA Steaua a reactionat si spune ca este inadmisbil ca cineva sa faca asemenea afirmatii si sa jigneasca gratuit o persoana care nu l-a deranjat vreodata:

"Sincer, nu ii inteleg pe unii carora 'le vorbeste gura fara cap'. Este inadmisibil sa faci asemenea afirmatii, sa jignesti in mod total gratuit o persoana care nu te-a jignit sau nu te-a deranjat cu ceva vreodata.

Consider ca pozitia domnului Dragomir nu este deloc eleganta si nici demna de a unui personaj de un asemenea nivel de cultura si educatie, ca sa nu verifice, sa nu se informeze in prealabil de declaratiile mele date, pentru a putea sa comenteze in mod corect in acest sens.

Eu nu mi-am permis sa il jignesc pe domnul Dragomir nici macar atunci cand a declarat public intr-o emisiune a lui Dan Diaconescu ca 'Steaua este luata in fals de Gigi Becali, ca Gigi Becali poate fi arestat! Ca acesta este un hot! Cand a afirmat ca l-a ajutat pe Gigi Becali sa fure Steaua! Cand a afirmat ca isi face autodenunt'.

Nu asa spunea? Conform legii, echipa lui Becali nu trebuia sa evolueze in Liga 1 incepand cu anul 2003.

Faptele din 2003 sunt foarte clare, dar eu nu trebuie sa jignesc pe nimeni ca sa demonstrez ceva si cuiva. Fiecare persoana plateste mai devreme sau mai tarziu pentru tot raul din viata asta, este doar o chestiune de timp. Cert este faptul ca din cauza celor petrecute in anul 2003, au trebuit ani de zile si zeci de procese pentru ca eu sa indrept nedreptatile facute.

In comunicatul meu de presa, afirm, ca stadionul ar trebui sa se numeasca Steaua Bucuresti. Citez din comunicat ultima pagina: 'Insa, in opinia mea, acest stadion ar trebui sa poarte numele de Stadionul Steaua Bucuresti, pentru continuarea istoriei Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, pentru pastrarea numelui si a marcii".

Ah... ca am declarat si ca m-am amuzat de informatia aparuta in presa cum ca s-ar fi propus ca stadionul sa se numeasca Talpan si ca aceasta propunere (n. r. a adevaratilor suporteri stelisti) m-a flatat? Pai da, m-a flatat! Pe cine nu ar fi flatat?

Dar puteti citi si observa ca in mod clar 'am opiniat ca numele stadionului sa fie Steaua Bucuresti, asa cum a afirmat ulterior si domnul Dragomir, in interviul dat.

Este adevarat si faptul ca am contribuit la constructia acestui stadion, deoarece inca din anul 2014 am venit cu propuneri de reactivare a echipei de fotbal si de constructie a unui nou stadion. Mai mult decat atat, acest stadion nu inseamna nimic fara marca Steaua Bucuresti, fara numele de Steaua Bucuresti, fara palmarescul echipei de fotbal Steaua Bucuresti pe care le-am castigat in instanta, contribuind la constructia lui, prin fiecare dosar castigat. Imi pare rau ca trebuie sa spun, dar nu este similara situatiei expuse de domnul Dragomir, ca atunci cand esti manageri si construiesti un nou sediu LPF.

Nu ne faptul ca multi suporteri mi-au spus ca pentru ei stadionul este al lui Talpan. Moral da, cred ca este si stadionul construit de mine pentru toate realizarile marete obtinute: marca Steaua Bucuresti, numele Steaua Bucuresti, palmaresul echipei de fotbal Steaua Bucuresti, etc", a declarat Florin Talpan pentru sport.ro.

Declaratiile lui Dumitru Dragomir

Fostul presedinte al LPF a spus ca nu concepe ca arena sa fie numita dupa juristul CSA Steaua:

"Eu aveam impresie buna despre el, dar fereasca Dumnezeu, cand te apuca paranoia...asta ar fi trebuit. Este Talpan mai important decat Ienei? Sa fi zis eu ca am facut sediul Ligii, sa ii zica 'Liga lui Mitica', i-a zis asa oricum. De ce sa nu ii spuna 'Marius Lacatus'? Parerea mea este ca stie toata lumea de el, de stadionul 'Steaua', asa ar trebui sa se numeasca. Daca vrea ca stadionul să fie numit după numele lui, inseamna ca e lovit de paranoia", spunea Dumitru Dragomir la PRO X.