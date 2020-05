BREAKING NEWS: Becali, ATAC ISTORIC in razboiul cu Steaua! Vrea s-o bage PE VIATA in liga a 4-a! Premiera MONDIALA: va fi retrogradata CSA in mijlocul campionatului?

Gigi Becali anunta un scenariu BOMBA pentru CSA Steaua!

Patronul FCSB spune ca a contestat la TAS dreptul de promovare al Stelei. E sigur de victorie si spune ca echipa Armatei va fi trimisa inapoi in fotbalul amator! Becali se asteapta la o premiera mondiala: Steaua va fi retrogradata in mijlocul sezonului!

"Nici in Liga a 3-a nu pot promova, e club departamental. Nu pot promova acolo. Intai trebuie sa se transforme in societate non-profit sau societate comerciala. In formula actuala nu pot promova. Noi am contestat la TAS si vom avea dreptate si vom castiga, spun si avocatii. Se va judeca, o sa-i dea inapoi in liga a 4-a. Castigam 100%! Si noi, si Liga suntem in acelasi proces. Procesul e impotriva Federatiei. Liga a contestat o decizie a Comitetului Executiv care e ilegala.

Liga e asociata la FRF, membru asociat al FRF. Nu e legala masura, deci nu pot sa promoveze. Noi sustinem acelasi lucru. In doua-trei luni se va judeca, probabil. Daca nu era coronavirus, se judeca deja. Daca promoveaza, se duc inapoi in Liga a 4-a dupa decizia TAS. O sa joace cat o sa joace si dupa: ia du-te tu in liga a 4-a. Sa aduca carnetele de membru de partid, sa spuna ca au luat ARO, au luat Dacii, sa le dea loc in Liga a 2-a. Cu Craiova a fost ilegal ce s-a intamplat, dar hotararea s-a luat in Adunarea Generala a Federatiei. Daca cineva o contesta atunci, CSU Craiova nu avea dreptul sa joace! Si o hotarare a Adunarii Generale se putea contesta", a spus Becali la Digisport.