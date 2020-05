Super-stadionul de zeci de milioane din Targu Jiu, ABANDONAT! Pandurii va juca in alta parte meciurile de acasa

Arena din Targu Jiu a costat 28 de milioane de euro si este una dintre cele mai moderne din Romania.

Stadionul Municipal din Targu Jiu a fost inaugurat in 2019 si va ramane abandonat dupa doar cateva meciuri.

Echipa din localitate, Pandurii, a anuntat ca se muta intr-un alt oras din judet din cauza neintelegerilor cu autoritatile.

"Echipa Pandurii va juca meciurile oficiale in alte locatii, unde are facute investitii si drept de folosinta 25 de ani, desi Stadionul Municipal Targu Jiu a fost construit pentru ea.

Da, putem sa jucam si pe alt stadion, avem investitii la Motru si la Rovinari, pe care, conform contractelor din momentul in care s-a facut investitia, le putem folosi. Terenul sintetic de la Rovinari si terenul sintetic de la Motru pot fi folosite timp de 25 de ani de Pandurii. Bineinteles ca va fi putin mai greu ca vom deplasa si copii si juniorii de la Targu Jiu in zona in care se va decide ca Pandurii sa joace si sa faca si antrenamentele", a declarat presedintele clubului Pandurii, Marin Condescu.

Stadionul Municipal din Targu Jiu, nominalizat la 'Stadionul Anului'

Arena are 12.518 locuri si a costat aproximativ 28 de milioane de euro. Recent a fost nominalizat la cea de-a zecea editie a 'Stadium of the Year', care include stadioane deschise in 2019.