Edi, atac la Condescu: ”Perioada mea la Pandurii se confundă cu performanța și nu cu fonduri evaporate. Punct!”

Selecționerul Edward Iordănescu a vorbit în această dimineață, în cadrul emisiunii ”Ora exactă în sport” de la PRO X, despre perioada petrecută ca antrenor la Pandurii Târgu Jiu și despre conflictul cu Marin Condescu, cel cu care a colaborat la echipa gorjeană.

”Am reconstruit Pandurii fără niciun suport financiar, am calificat echipa în Europa”

”Subiectul e în mâinile avocaților. Nu vreau să mai comentez, chiar dacă aș avea multe de spus. Tot ce e posibil (n.r - să-l dea în judecată pe Marin Condescu).

Pentru mine vorbesc rezultatele. La Pandurii, am preluat echipa de pe locul 15 din 18, cădeau șase formații. Multă lumea era împăcată cu ideea că șansele erau infime pentru salvare.

Am terminat pe 9, am salvat echipa, iar în următorul an, fără niciun suport financiar, cu un buget evaporat peste noapte, am reconstruit echipa, am terminat pe podium. În penultima etapă aveam șanse matematice la campionat. Am calificat echipa în Europa.

Și predecesorii mei au făcut lucruri deosebite, Cristi Pustai și Petre Grigoraș, s-au atins foarte multe borne pozitive. O echipă luată de pe loc retrogradabil și dusă în Europa vorbește de la sine”, a explicat Iordănescu.

Iordănescu: ”Pandurii va rămâne mereu în sufletul meu”

”Politicul era implicat pentru că ținea de comunitate, așa cum e și la alte echipe. Am mers, am avut rezultate foarte bune pe care nimeni nu le poate contesta.

S-au vândut și niște jucători. Roman a plecat în Olanda, Momcilovic a fost vândut la Steaua. Am atras bani în club prin performanțele realizate.

Se poate constata că, la momentul respectiv, 50-60% din buget era construit din suportul acționarilor majoritari, Complexul Energetic Oltenia, care a primit directivă să sisteze susținerea sportului. De aici a început declinul. Pandurii s-a menținut azi de zile, dar întâmplarea a făcut ca lucrurile să se schimbe când am fost noi acolo. Asta a fost cauza declinului.

Da, eu pot proba. El (n.r. - Condescu) a vorbit despre bonusurile de performanță și a spus că am ajuns la 17.000 de euro cumulat. Am îndeplinit obiectivele, salvarea de la retrogradarea, calificarea în cupele europene. Am avut niște obiective clare, mi le-am asumat și le-am îndeplinit.

Pandurii va rămâne mereu în sufletul meu. Tot timpul va avea sprijinul meu și mă voi asigura că nu va falimenta niciodată din cauza mea. Când eu am fost acolo cu Narcis, perioada se confundă cu performanța și nu cu fonduri evaporate. Punct!”, a mai declarat actualul selecționer.