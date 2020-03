Stadionul de 5 STELE din Romania care a furat toate privirile! A fost nominalizat la "Stadionul Anului" in LUME si este o adevarata BIJUTERIE

Un stadion din Romania a atras privirile intregii lumi.

Este vorba despre Stadionul Municipal din Targu Jiu, care a fost finalizat anul trecut si este nominalizat la cea de-a zecea editie a "Stadium of the Year", care include stadioane deschise in 2019.

Niciun stadion romanesc nu a castigat vreodata acest titlu.

Sondajul este deschis pana pe 15 martie si puteti vota gratuit AICI.

Arena are o capacitate de 12.518 locuri si a costat 27.9 milioane de dolari.

Stadionul Municipal din Targu Jiu