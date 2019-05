FCSB nu mai merge la Targu Jiu! In ce oras va disputa meciurile din preliminariile EUROPA LEAGUE si ce adversari asteapta in turul 1

FCSB a decis sa renunte la ideea de a merge la Targu Jiu, pe noua arena a orasului, pentru a evolua in preliminariile cupelor europene. Pe National Arena nu poate juca in aceasta vara pentru ca sunt programate mai multe concerte.

National Arena isi inchide portile pentru fotbal in aceasta vara. Concertele Ed Sheeran (3 iulie) si Metallica (14 august) au schimbat programul echipelor de fotbal care planuiau sa joace pe cel mai mare stadion al tarii in aceasta vara. De departe cea mai "afectata" echipa este FCSB, care a jucat pe National Arena inclusiv meciurile din campionat.

S-au gandit initial la varianta Targu Jiu



Oficialii FCSB au testat mai intai pista Targu Jiu. Presedintele clubului, Valeriu Argaseala, s-a intalnit chiar cu autoritatile locale din orasul gorjean si au stabilit ca echipa ros-albastra sa joace pe noua arena dupa inaugurare. Totusi, aceasta varianta se pare ca a picat in ultimul moment. Sefii FCSB s-au razgandit!

Aleg pana la urma Giurgiu



Chiar daca initial s-au gandit la varianta Targu Jiu si au mers chiar pana acolo pentru a vedea stadiul lucrarilor, sefii FCSB s-au razgandit. Intarzierea lucrarilor de la stadion se pare ca le-a schimbat optica.

Potrivit publicatiei Fanatik, conducerea FCSB vrea acum sa mearga la Giurgiu.

La aceasta decizie a contribuit si faptul ca Astra nu va juca in Europa in sezonul viitor, deci cele doua echipe nu se vor "calca pe picioare".

Adversare FCSB in turul 1 Europa League



FCSB incepe in turul 1 preliminar al UEFA Europa League

Adversare posibile: Dunajska Streda, Ruzomberok, Kutaisi, Rovaniemi, Gzira, Europa FC< Knattspyrnufelag, Balzan FC, Narva Trans, Rigas, Liepaja

Pentru FCSB, cei mai dificili adversari din turul 3 ar fi: Atromitos, Aris Salonic, Lask Linz, Alkmaar, Strasbourg, MOL Vidi

Adversare posibile in Play Off: Molde, Rijeka, Milan (daca termina pe 6 in Serie A)