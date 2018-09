ULTIMA ORA | Guvernul a aprobat finantarea cu inca 5 milioane € a stadionului din Targu Jiu

Stadionul fara echipa primeste inca 5 milioane de euro de la bugetul statului

La mai bine de un an de la termenul initial de inaugurare, stadionul din Targu Jiu are in continuare portile inchise, dar primeste o finantare suplimentara de 5 milioane de euro din partea Guvernului.

Iata comunicatul postat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice:



Guvernul Romaniei a aprobat finantarea unor lucrari suplimentare in valoare de de 23,3 milioane de lei la #stadionul din Targu Jiu: azi, 13 septembrie, printr-o Hotarare de Guvern, au fost reaprobati indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea si extinderea capacitatii stadionului.

Investitia face parte din subprogramul „Complexuri Sportive”, inclus in „Programul national de constructii de interes public sau social”, si este realizat de #MDRAP, prin Compania Nationala de Investitii (CNI).

Conform situatiei actuale, pentru a indeplini conditiile de functionare este nevoie de:

- realizarea unor ecrane de protectie la foc cu o latime de minimum 4 metri, pe toata inaltimea intersectiei;

- construirea unor retele de colectare din incinta amplasamentului predat, urmand ca Primaria Targu Jiu sa realizeze bazinul de retentie, pompele si separatorul de hidrocarburi, conform reglementarilor in vigoare;

- lucrari pentru adaptarea pistei de atletism, in scopul omologarii acesteia;

- alte lucrari care nu au fost cuprinse in proiectul initial privind alimentarea cu energie electrica, extinderea retelelor exterioare de alimentare cu apa si canalizare, refacerea retelei de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera si reteaua de canalizare pluviala.

Astfel, actul normativ aprobat astazi prevede finantarea amenajarilor exterioare si a tuturor lucrarilor necesare pentru punerea in functiune a stadionului de fotbal in conditiile prevazute de legislatie. Valoarea totala a acestor lucrari suplimentare, care au o durata de 4 luni, este de 23,30 de milioane de lei, din care 17,95 de milioane de lei sunt asigurati de MDRAP prin CNI, iar 5,35 de milioane de lei reprezinta finantarea de la bugetul local al municipiului Targu Jiu.





27 de milioane € sunt costurile la care se ridica finantarea arenei din Targu Jiu, dupa suplimentarea sumei. Stadionul are o capacitate de 12.500 de locuri.