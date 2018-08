Caz incredibil la Tg. Jiu: noul stadion e gata, dar Pandurii incep sezonul pe un "artificial" cu tribune de 1.000 de locuri

Desi Tg. Jiu are o echipa care ar putea reveni in Liga 1, autoritatile locale nu fac eforturi nici sa salveze Pandurii, nici sa dea in folosinta mai repede noul stadion.

Lucrarile importante la noul stadion din Tg. Jiu, care are o capacitate de aproape 12.500 de locuri si a costat peste 22 de milioane de euro, sunt terminate inca de la finalul anului 2017, dar arena nu poate fi deschisa pentru ca autoritatile locale asteapta fonduri de la Bucuresti pentru a executa finisajele si a amenaja zona adiacenta constructiei, din moment ce au uitat sa le includa in dosarul inaintat CNI inainte de demararea santierului. Aceste lucrari suplimentare cerute de ISU, UEFA si IAAF pentru omologare ar trebui sa fie executate de furnizorii de utilitati si de amenajari exterioare.

Intre timp, echipa fanion a judetului Gorj, Pandurii Tg. Jiu, vicecampioana a Romaniei in 2013, se pregateste sa inceapa sezonul in Liga a 2-a, dar nu mai vrea sa joace meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Motru, ca in editia precedenta a diviziei secunde, din cauza ca gazonul si tribunele necesitau lucrari importante de modernizare pentru a fi aduse la un standard decent. Asa ca oficialii Pandurilor au hotarat ca echipa sa joace meciurile din Liga a 2-a pe un teren de antrenament din imediata vecinatate a noului stadion, cu un gazon artificial, a carui montare si tusare s-a finalizat abia saptamana trecuta. Amenajarea Terenului 2 s-a facut in cursul unei luni de 3-4 angajati ai clubului, in regie proprie, si a iscat un adevarat scandal, dupa ce Inspectoratul Judetean de Politie Gorj s-a autosesizat si face verificari in privinta legalitatii lucrarilor.

"Pandurii" vor juca in prima etapa a Ligii a 2-a in deplasare, pe 4 august, la Aerostar Bacau, pentru ca in runda urmatoare, pe 11 august, sa primeasca vizita celor de la FC Arges. Gorjenii au timp pana atunci sa finalizeze montarea rudimentarelor tribune de metal, sa aseze scaunele de plastic salvate de la fostul stadion din localitate, sa amenajeze vestiarele, cabinele de transmisie tv, zona media, parcarea si sa indeplineasca masurile de securitate necesare organizarii evenimentelor sportive. Locatia a fost deja vizitata de Auras Brasoveanu, reprezentantul Ligii a 2-a in Comitetul Executiv al FRF, si de alti oficiali federali care vor lua o hotarare privind omologarea arenei in perioada urmatoare.

Pandurii asteapta sa primeasca 19 milioane de lei din partea actionarilor!

Echipa antrenata de Adrian Bogoi are ca obiectiv pentru sezonul viitor mentinerea in Liga a 2-a, intr-un sezon in care va lupta cu echipe puternice, precum "U" Cluj, Petrolul, Farul, UTA, Poli Timisoara (ACS si ASU), Ripensia, Chindia, Mioveni sau FC Arges. In conditiile in care cluburile vor primi doar 35.000 de euro din drepturile de televizare în acest sezon, iar Pandurii se afla inca in insolventa, Marin Condescu, care a devenit in acest an principalul creditor al CS Pandurii, dupa ce a reusit sa obtina peste 51% din voturile Adunarii Creditorilor, a dat in judecata Membrii Asociati pentru a fi obligati de instanta sa achite cotizatiile restante la bugetul clubului.

Tribunalul Gorj a hotarat, pe 12 iulie 2018, ca toti cei cinci Membri Asociati ai clubului de fotbal (Complexul Energetic Oltenia, Consiliul Judetean Gorj, Consiliul Local Tg. Jiu, Artego si USMO) sunt obligati sa platească despagubiri reprezentand contravaloarea cotizatiei cu dobanda legala si indicele de inflatie catre bugetul echipei, in cuantum de 19 milioane de lei. Condescu si clubul sau asteapta ca fie sa se faca plata direct (administratorul special a propus chiar plata in rate a datoriilor actionarilor), fie sa execute silit cele 5 organizatii, pentru a putea iesi din insolventa. Intre timp ar vrea sa valorifice si contractul de comodat pe care echipa de fotbal il are asupra noului stadion si a celor 3 terenuri de antrenament pana in 2024. In aceasta vara, "alb-albastrii" au inregistrat urmatoarele rezultate in meciurile amicale: CS Mioveni (Liga 2) 0-0, Jiul Rovinari (Liga 4) 4-1, Flacara Horezu (Liga 3) 1-0, CS Novaci (Liga 4) 3-2, Sporting Rosiori (Liga 3) 2-0.

Autor: Gabriel Chirea