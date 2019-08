U CLUJ - VIITORUL PANDURII TARGU JIU 3-0 | GOOOOOL FABULOS! Pustiul minune de la U Cluj a inscris un gol spectaculos de la centrul terenului! FOTO

Alex Pop a marcat un gol spectaculos pentru U Cluj.

U Cluj a deschis scorul in meciul cu Viitorul Pandurii Targu Jiu printr-o reusita fabuloasa a tanarului Alexandru Pop. Dupa 35 de minute in care nu s-a intamplat mare lucru, Pop a recuperat o minge in propria jumatate si plecat pe contraatac. Ajuns la mijlocul terenul, l-a vazut pe portarul oaspetilor iesit din poarta si a sutat, iar mingea s-a oprit in plasa portii, izbutind un gol fenomenal. 5 minute mai tarziu, acelasi Pop a punctat pentru 2-0, iar in minutul 56, Goga a facut 3-0 si a stabilit si scorul final al partidei.

Alex Pop a fost adus in aceasta vara de la Viitorul Constanta si a reusit sa il impresioneze pe antrenorul "sepcilor rosii, Cristi Dulca.