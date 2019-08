Hagi RECLAMA noua echipa Viitorul Pandurii Targu Jiu. Situatie incredibila in fotbalul romanesc! 

Viitorul Constanta a contestat la FRF schimbarea denumirii celor de la Energeticianul in Viitorul Pandurii Targu Jiu.

In mod inexplicabil, Nicolae Sarcina a decis sa mute clubul ACS Energeticianul in Targu Jiu si sa-l redenumeasca Asociatia Club Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu. Asta in conditiile in care in Targu Jiu exista in continuare clubul Pandurii.



Hagi a contestat redenumirea in Viitorul!

Clubul Viitorul a trimis o reclamatie la FRF prin care contesta redenumirea celor de la Viitorul Pandurii si acuza incalcarea dreptului de proprietate intelectuala a detinatoarei Cupei Romaniei.

Noul Club Viitorul Pandurii Targu Jiu a aparut in urma fuziunii dintre Luceafarul Oradea cu Energeticianul. Patron este afaceristul Nicolae Sarcina din Gorj, iar miza este accesul pe noul stadion din Targu Jiu ce urmeaza sa fie inaugurat.

Sursa Facebook Narcis Daju