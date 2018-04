Boxul romanesc are viitor! AUR pentru Robert Jitariu la Europenele U22 de la Targu Jiu!

Performanta importanta pentru boxul romanesc!

Pugilistul roman Robert Jitaru a cucerit, duminica, medalia de aur la categoria 56 kg, la Campionatele Europene de box-Under 22 de la Targu Jiu, dupa ce reusise aceeasi performanta anul trecut, la Braila.

Romania a incheiat Europenele de la Targu Jiu cu un bilant de patru medalii, una de aur, doua de argint si una de bronz.

Robert Jitaru, in varsta de 22 de ani, sportiv originar din Braila, dar legitimat la CSA Steaua, s-a impus la puncte in finala disputata cu azerul Tayfur Aliev, dupa un meci desfasurat intr-o atmosfera electrizanta, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Jitaru a dominat intalnirea, punandu-si in valoare tehnica si loviturile variate. Aliev a raspuns si el pe masura, iar intalnirea a avut ritm si calitate. Dupa trei reprize spectaculoase, Robert Jitaru a fost declarat invingator la puncte cu o decizie unanima.

La feminin, ambele reprezentante ale Romaniei au obtinut medaliile de argint. La cat. 57 kg, Cristina Cosma (CSA Steaua) a cedat in fata campioanei mondiale Irma Testa (Italia). Sportiva antrenata de Adrian Lacatus a inceput bine, cu o repriza in care a facut risipa de energie. Din repriza a doua, italianca a preluat initiativa, punctand mai clar. In ultima repriza, tricolora a fost numarata de arbitru.

La cat. +81 kg, Alina Gabriela Ene (CSM Slatina) a facut un meci curajos in fata masivei sportive maghiare Adrienn Juhasz, insa diferenta de gabarit a inclinat balanta, iar Juhasz s-a impus printr-o decizie la puncte.

Romania a mai obtinut o medalie de bronz, prin Alberto Biro (SCM Bacau), la categoria 81 kg.

Sursa: Agerpres

FOTO: 007sport.ro