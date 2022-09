Ioan Becali, uluit de suma pe care i-a cerut-o un jucător de la FCSB: "Bă, tu joci păcănele ca băiatul lui Florentin Petre?"

În august, Ianis Stoica (19 ani), atacantul lui FCSB, a decis să încheie colaborarea cu firma de impresariat a fraților Becali. Ioan Becali a confirmat că a fost reziliat de comun contractul dintre părți, iar acum povestește că fiul lui Pompiliu Stoica i-ar fi cerut nu mai puțin de 40.000 de euro pentru a cumpăra o mașină.

Ioan Becali: "Ianis Stoica a venit că vrea 40.000 împrumut. Nu i-am dat și nici n-am mai semnat"

Ioan Becali spune că a refuzat să îi ofere banii respectivi lui Ianis Stoica și a recunoscut că a fost uimit de cerința tânărului fotbalist.

"Ianis Stoica a venit la noi, a zis că putem colabora, că semnăm un precontract. Dar n-am semnat un contract, ci un precontract prin care își ia responsabilitate că e cu noi noi. Fratele meu a zis: 'ce jucător, ce om!'. După care, a venit că vrea 40.000 împrumut. I-am zis: 'Bă, tu joci păcănele ca băiatul lui Florentin Petre? (n.r - Patrick Petre)'.

A zis că îi trebuie o mașină. Am zis că îmi văd de treaba mea, nu i-am dat și nici nu mai semnăm precontract. Joacă și dacă om avea ceva vreodată, mergem la patron să vedem dacă te dă. Simplu ca bună ziua!

Și nici nu vreau să mai semnez prea mulți jucători. Toți mă sună: 'Alo, ai găsit echipă?'. Ia să nu mai semnăm decât pe câțiva de care să ne ocupăm. În rest, în proporție de 80% noi dominăm piața", a spus Ioan Becali, la Orange Sport.

Nicolae Dică: "Ianis Stoica nu a profitat de șansele avute"

În sezonul trecut, Ianis Stoica a avut evoluții apreciate la FCSB, reușind să marcheze 9 goluri și să ofere 5 pase decisive. În actuala stagiune, atacantul nu a înscris niciun gol după primele 12 partide jucate, iar Nicolae Dică i-a transmis recent un mesaj aspru.

"Eu sunt cel care l-am dus pe Ianis Stoica la prima echipă, la 14 ani. Eram la meci la juniori cu staff-ul meu și MM. L-am văzut pe el, juca mijlocaș dreapta, viteză foarte bună. Am întrebat cine e. 'E băiatul lui Pompiliu Stoica'. Atunci am aflat. Am plecat după meci și am spus: 'MM, de mâine vreau să vină la echipa mare!'. El era la juniori, nici măcar la echipa a doua. De atunci a rămas la echipa mare, l-am și debutat în Cupa României.

Îl cunosc foarte bine, am vrut să-l iau și la FC Argeș. Eu, când am venit la echipă, am început cu el titular. A jucat următoarele jocuri, apoi a intrat pe parcurs. Nu a avut realizările pe care eu le așteptam de la el. Apoi a venit concurența cu Rusu și Andrea, care, din punctul meu de vedere, sunt peste el. El trebuie să înțeleagă că trebuie să se antreneze și să dea totul. A avut șansa, nu a profitat de ea, trebuie să muncească, iar atunci când va avea șansa din nou să arate că s-a greșit față de el. E vorba și de oricare alt jucător, nu doar despre el.

Compagno și Omrani au venit în ultima perioadă. Când am venit eu, el era prima soluție. După, a venit Rusu. Acum nu mai avem cum să-l dăm împrumut. Tot ce urmează e să se antreneze, iar când voi apela la el să dea randamentul cel mai bun", a spus Nicolae Dică, la Digisport.