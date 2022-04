„Era greu să vizitezi un puşcăriaş!” Ioan Becali, despre jucătorii care au plecat de lângă el cât a fost închis

Fostul impresar a dezvăluit că mulți au ales să rupă contractele, deoarece le era greu să țină legătura cu el.

„Da, aşa e, puţini au rămas atunci lângă noi. Mourinho a vrut să vină la mine, nişte bulgari, miliardari, au venit la mine...

Dar dintre jucători, puţini au rămas. Pentru că era şi o situaţie ingrată. E greu să mergi la puşcărie şi să vizitezi un puşcăriaş pentru că asta eram, un puşcariaş. Acolo nu mai eram Giovanni Becali”, a dezvăluit Ioan Becali, potrivit DigiSport.

„Sunt caractere şi caractere. Am fost cu frate-meu la cantonamentul lui Inter, la un moment dat. Era Mourinho antrenor acolo. Am ajuns acolo, am discutat cu Moratti, care fusese invitatul meu două zile în România.

Mai erau vreo 15 minute din antrenament şi am intrat şi noi acolo. Iar la final au venit la noi. Şi Figo şi Ibrahimovic şi Zanetti. Ne-am îmbrăţişat, cutare ... Mourinho s-a şi mirat. <<Bă, dar de unde vă cunoaşteţi voi>>”, a mai spus Giovanni Becali.

Ioan Becali a fost condamnat în noiembrie 2012 la opt ani de închisoare în Dosarul Transferurilor. Alături de el au mai primit condamnări Cristian Borcea (7 ani), Victor Becali (7 ani), George Copos (5 ani), MM Stoica (4 ani), Jean Pădureanu (3 ani), Gigi Neţoiu (3 ani) şi Gică Popescu (3 ani).