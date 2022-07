„N-am primit nicio hârtie!” Impresarul care s-a laudat cu intermedierea transferului lui Rareș Ilie la Nice, contrazis

Imediat după oficializarea mutării, Liubliana Nedelcu a publicat un mesaj pe rețelele de socializare prin care susținea că ea a fost cea care a intermediat mutarea.

Victor Angelescu, acționarul clubului din Giulești, susține că el nu a primit niciun document de la respectiva impresară și că el a ținut legătura direct cu tatăl lui Rareș Ilie, care s-a și ocupat de mutare.

„Copilul nu a avut niciun impresar. Tatăl lui l-a reprezentat, iar eu am ținut legătura direct cu el. Nu am avut nicio hârtie cu impresarul respectiv. Nici nu am vorbit cu acel impresar despre acest jucător. Este meritul lui. A jucat bine și s-a făcut remarcat”, a spus Victor Angelescu, potrivti DigiSport.

Rareș Ilie a efectuat primul antrenament la noua sa echipă

În vârstă de 19 ani, Rareş Ilie a semnat cu Nice după un sezon complet alături de Rapid, pe parcursul căruia a marcat 6 goluri şi a oferit 10 pase decisive.

Fotbalistul român s-a antrenat luni pentru prima oară în tricoul noii sale echipe, OGC Nice, care a început un stagiul de pregătire din Portugalia.

Nice a pierdut primele meciuri de pregătire din presezon, 0-3 cu Benfica Lisabona şi 0-2 cu Fulham.

Echipa franceză a încheiat pe locul 5 ultima ediţie din Ligue 1 şi va evolua în Europa Conference League.