Ioan Becali dă cărțile pe față. Care e, de fapt, cel mai mare regret

Ioan Becali (69 de ani) a avut o perioadă în care deschidea orice ușă a marilor cluburi din campionatele puternice. Excela în a-i convinge pe oficialii echipelor de top prin "arta" sa de bun negociator și obținea sume avantajoase atât pentru formațiile de unde era transferați românii, cât și pentru fotbaliști. Și comisioanele erau... consistente.

Becali și-a adus aminte în timpul unui podcast de perioada în care Adrian Mutu și Cristi Chivu erau stâlpi ai naționalei și fotbaliști interesanți pentru orice grupare de top. Becali era impresarul lor.

Cel mai mare regret al lui Ioan Becali e că nu a stat foarte aproape de Adrian Mutu în perioada în care actualul antrenor de la Rapid juca pentru Chelsea. Inițial, impresarul i-a fost alături, ba chiar l-a abordat pe miliardarul Roman Abramovich, după cum povestea recent piteșteanul.

„Mutu mi-a făcut probleme multe, dar tot el mi-a oferit și cele mai frumoase momente. Dacă nu-mi făcea problemele astea, poate avea și un Balon de Aur acum, dar asta este. Să nu uităm că Mutu a plecat la Chelsea pentru 24 de milioane de euro. Tot în același ani a plecat și Chivu la Roma pentru 18 milioane, în total 42 de milioane.

În acea vară am fost declarat agentul numărul unu pentru că în 2003 suma de 42 de milioane însemnau astăzi transferuri de peste 200 de milioane de euro. Au fost ultimii mohicani cu care eu am defilat prin Europa. Și am defilat bine. Regretul meu din fotbal este că nu am stat mai mult pe lângă Mutu în perioada când juca pentru Chelsea, avea 6 goluri în primele 7 meciuri”, a declarat Becali, la podcastul Fiță cu Adiță, citat de prosport.ro.