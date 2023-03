Florin Niță (35 de ani) a fost rechemat de Edi Iordănescu la naționala României pentru această acțiune, însă nu a prins niciun minut. Edi Iordănescu a decis să mizeze pe Ionuț Radu, goalkeeper-ul lui Auxerre, care a debutat în luna septembrie a anului trecut, într-o perioadă în care Niță nu apăra deloc la echipa de club.

Liubliana Nedelcu: "Niță este foarte dezamăgit și foarte trist"

Între timp, Niță a fost împrumutat de Sparta Praga la Pardubice, unde apără constant și are evoluții apreciate. Totuși, selecționerul l-a preferat la meciurile cu Andorra și Belarus pe Ionuț Radu, care, la rândul său, traversează o formă excelentă în Ligue 1, la Auxerre.

Impresarul Liubliana Nedelcu susține că Florin Niță a fost afectat de hotărârea lui Edi Iordănescu și nu înțelege de ce selecționerul a ales să țină pe banca de rezerve un fotbalist cu experiență, de multe ori salvator între buturile naționalei.

"Niță este foarte dezamăgit și foarte trist. Niță nu este un copil pe care îl chemi să se acomodeze cu echipa națională. El este portarul numărul 1", a spus Liubliana Nedelcu, pentru PRO TV.

După retragerea lui Ciprian Tătărușanu de la naționala României, Florin Niță a fost titular incontestabil în poarta României. A strâns în total 19 meciuri, însă și-a pierdut locul după ce nu a mai evoluat la echipa de club.

"Corect era ca Radu să joace un meci, iar Niță alt meci"

De altfel, Liubliana Nedelcu a avut un mesaj în aceeași manieră chiar în timpul meciului România - Belarus. Ea a explicat că, în opinia sa, Niță și Radu ar fi trebuit să își împartă meciurile.

"Am fost și voi rămâne mereu un om care spune ceea ce are de spus și atunci când vede o nedreptate, o spune! Poate și din cauza asta nu sunt iubită în fotbalul românesc și tocmai datorită acestui lucru sunt iubită in Franta! Sunt diplomată, da, dar nu falsă si lingușitoare! Încep prin a felicita echipa națională pentru victoria din seara aceasta (este clar că vor câștiga 3 puncte)!

Indiferent cu cine au jucat, avem 6 puncte în acest moment! Însa nu pot fi de acord cu ceea ce s-a întâmplat cu Florin Niță! Nu poți să chemi la națională un portar de nivelul lui și să nu joace! Sunt de acord că Ionuț Radu a avut și el un sezon foarte bun, dar corect ar fi fost sa joace unul un meci și celălalt alt meci! Cifrele lui Florin sunt mai bune decât ale oricărui alt portar român care joacă în prezent!

Experiența lui este extraordinară! Siguranța pe care o dă echipei nu știu de câți portari este egalată! Și nu! Nu voi accepta să îmi spună cineva că pregătim viitorul pentru că asta este o aberație! De 30 de ani tot reconstruim în fotbalul din România și pregătim viitorul! Și dacă vom merge la fel ca până acum, peste 30 de ani vom fi tot aici! Hai România! Sa fiți bine", a transmis Liubliana Nedelcu, pe rețelele sociale.