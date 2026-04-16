Răzvan Burleanu, mesaj clar pentru Istvan Kovacs: ce a spus după scandalul cu Barcelona

Catalanii au pierdut în fața lui Atletico Madrid, scor 0-2, meciul tur jucat pe „Camp Nou”, din faza sferturilor de finală din Champions League.

Partida l-a avut la centru pe Istvan Kovacs, iar arbitrul român a fost criticat vehement de oficialii Barcelonei și de presa din Spania în urma a două decizii controversate.

Răzvan Burleanu, laude la adresa arbitrilor români

Întrebat despre prezența lui Istvan Kovacs la Campionatul Mondial din 2026 pe lista arbitrilor, dar și despre scandalul provocat în urma meciului arbitrat de centralul român în Champions League, Răzvan Burleanu a lăudat nivelul arbitrajului din România.

Fără să vorbească despre plângerea Barcelonei către UEFA, care a fost respinsă ulterior de forul european, președintele FRF a subliniat nivelul ridicat la care a ajuns arbitrajul românesc.

„(n.r. cum vedeți prezența lui Istvan Kovacs la Campionatul Mondial din 2026?) Arbitrajul românesc înregistrează o performanță superioară față de cea a echipelor de club și a echipei naționale. Asta vine și ca urmare a faptului că reputația arbitrajului românesc s-a schimbat în afara țării.

În același timp, și la nivel național am reușit să îmbunătățim reputația arbitrajului. Apar în continuare discuții, dar astea pentru că este cel mai facil să dai vina pe arbitri la finalul unui meci”, a spus Răzvan Burleanu.