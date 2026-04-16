Răzvan Burleanu, mesaj clar pentru Istvan Kovacs: ce a spus după scandalul cu Barcelona

Istvan Kovacs a avut parte de critici după meciul tur din Champions League, Barcelona - Atletico Madrid 0-2.

Catalanii au pierdut în fața lui Atletico Madrid, scor 0-2, meciul tur jucat pe „Camp Nou”, din faza sferturilor de finală din Champions League.

Partida l-a avut la centru pe Istvan Kovacs, iar arbitrul român a fost criticat vehement de oficialii Barcelonei și de presa din Spania în urma a două decizii controversate.

Răzvan Burleanu, laude la adresa arbitrilor români

Întrebat despre prezența lui Istvan Kovacs la Campionatul Mondial din 2026 pe lista arbitrilor, dar și despre scandalul provocat în urma meciului arbitrat de centralul român în Champions League, Răzvan Burleanu a lăudat nivelul arbitrajului din România.

Fără să vorbească despre plângerea Barcelonei către UEFA, care a fost respinsă ulterior de forul european, președintele FRF a subliniat nivelul ridicat la care a ajuns arbitrajul românesc.

(n.r. cum vedeți prezența lui Istvan Kovacs la Campionatul Mondial din 2026?) Arbitrajul românesc înregistrează o performanță superioară față de cea a echipelor de club și a echipei naționale. Asta vine și ca urmare a faptului că reputația arbitrajului românesc s-a schimbat în afara țării.

În același timp, și la nivel național am reușit să îmbunătățim reputația arbitrajului. Apar în continuare discuții, dar astea pentru că este cel mai facil să dai vina pe arbitri la finalul unui meci”, a spus Răzvan Burleanu.

Pierluigi Collina a explicat cum au fost aleși arbitrii pentru Cupa Mondială

FIFA a ales 52 de centrali pentru Cupa Mondială, 88 de asistenți și 30 de arbitri VAR. România va fi reprezentantă la turneul final de Istvan Kovacs (central), Mihai Marica și Ferencz Tunyogi (asistenți).

Anunțul oficial în privința "convocărilor" pentru Cupa Mondială a venit la doar o zi după controversele în care a fost implicată brigada lui Istvan Kovacs la meciul Barcelona - Atletico Madrid 0-2, din Champions League (DETALII AICI).

Pierluigi Collina (66 de ani), șeful arbitrilor din cadrul FIFA, a explicat modul în care au fost aleși oficialii pentru Cupa Mondială.

"Arbitrii aleși sunt cei mai buni din lume. Fac parte dintr-un grup mai amplu care a fost monitorizat pe parcursul ultimilor trei ani. Au participat la seminare și au arbitrat la competițiile organizate de FIFA. De asemenea, prestațiile lor de la nivel național și internațional au fost evaluate constant. 

Arbitrii aleși au primit și vor continua să primească sprijin din partea preparatorilor noștri fizici și a staff-ului medical, atât fizioterapeuți, cât și psihologi. Obiectivul nostru este ca toți să fie pregătiți mental și fizic când vor ajunge la Miami, pe 31 mai", a spus Pierluigi Collina.

