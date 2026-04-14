În principal, Barcelona reclamă o fază din minutul 54, la scorul de 1-0 pentru Atletico Madrid, când Marc Pubill a atins o minge cu mâna în propriul careu, înainte de a repune din 6 metri. Catalanii susțin că mingea se afla deja în joc după pasa portarului Musso, iar Istvan Kovacs ar fi trebuit să dicteze penalty și al doilea galben pentru Pubill.

UEFA a respins contestația lui FC Barcelona împotriva lui Istvan Kovacs!

Chiar în ziua meciului retur, de pe ”Metropolitano”, UEFA a dat verdictul cu privire la contestația Barcelonei. Acesta este favorabil arbitrului român, deoarece forul european a respins demersul clubului catalan.

Barcelona are o misiune dificilă înainte de meciul din retur, Diego Simeone fiind recunoscut pentru jocul său defensiv. De altfel, clubul condus de Joan Laporta a făcut tot posibilul pentru a pune presiune înainte de această partidă și a cerut corpului de control de la UEFA să inspecteze gazonul.

”În urma meciului tur al sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, disputat miercuri, 8 aprilie 2026, între FC Barcelona și Atletico Madrid, Barcelona a depus o contestație cu privire la o decizie a arbitrului. La 13 aprilie 2026, Organismul de Etică și Disciplină al UEFA a declarat contestația inadmisibilă”, transmis forul european.

Spaniolii cereau ca Istvan Kovacs să fie lăsat acasă pentru Cupa Mondială

Vestea venită din partea UEFA este excelentă pentru Istvan Kovacs, în contextul în care a provocat un adevărat scandal în Spania după meciul cu Atletico Madrid de pe Camp Nou.

Specialistul în arbitraj de la Radio Marca a scris un editorial pentru site-ul iusport.com în care a cerut public ca Istvan Kovacs să nu se afle pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială 2026. ”Arbitraj dezastruos al lui Kovacs în Barca - Atletico”, a titrat Pavel Fernandez.

”Arbitrajul lui Istvan Kovacs pe Camp Nou sfidează orice descriere moderată. A-l numi o prestație 'catastrofală' este prea puțin spus atunci când analizăm munca unui arbitru care, teoretic, face parte din elita UEFA.

Un arbitru care este prezent constant în Liga Campionilor și a fost desemnat candidat pentru următorul Campionat Mondial nu poate oferi un nivel atât de departe de cerințele impuse de un astfel de context.

Dacă acesta este standardul, prezența sa la un Campionat Mondial ar fi pur și simplu de neînțeles. Existau deja îndoieli înainte, iar ceea ce s-a întâmplat pe teren nu a făcut decât să le confirme”, a scris Pavel Fernandez.