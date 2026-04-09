Lovitură pentru Istvan Kovacs! FC Barcelona a făcut anunțul oficial: "Nu putem lăsa lucrurile așa"

FC Barcelona va sesiza UEFA cu privire la deciziile brigăzii conduse de Istvan Kovacs la meciul cu Atletico Madrid Rafael Yuste (64 de ani), președintele interimar al Barcelonei, a anunțat oficial că va sesiza UEFA cu privire la deciziile de arbitraj luate împotriva echipei catalane la partida cu Atletico Madrid, de miercuri seară. În principal, Barcelona reclamă o fază din minutul 54, la scorul de 1-0 pentru Atletico Madrid, când Marc Pubill a atins o minge cu mâna în propriul careu, înainte de a repune din 6 metri. Catalanii susțin că mingea se afla deja în joc după pasa portarului Musso, iar Istvan Kovacs ar fi trebuit să dicteze penalty și al doilea galben pentru Pubill. "Este de necrezut că, în zilele noastre, cu toate resursele tehnice, tehnologice și electronice pe care le avem, mai ales în ceea ce privește VAR-ul, nu au acordat un penalty atât de clar, fie că a fost intenționat sau nu. Și spun asta cu tot respectul pentru toată lumea. Sunt surprins pentru că toată lumea a văzut faza. Nu vorbim despre trei puncte, ci despre o competiție precum Liga Campionilor. Ni s-a întâmplat ceva similar în Copa del Rey, pe stadionul lui Atletico Madrid. Trebuie să semnalăm acest lucru, pentru că altfel nu va exista nicio îmbunătățire. Toată lumea greșește, dar acum se greșește prea des și nu putem lăsa lucrurile așa", a spus Rafael Yuste, potrivit Mundo Deportivo.

Hansi Flick l-a criticat dur pe Istvan Kovacs, dar și pe arbitrul german din camera VAR Fanii catalanilor au răbufnit pe rețelele sociale, în timp ce părerile specialiștilor în arbitraj au fost împărțite. Alfonso Perez Burull, specialist MARCA, a considerat că Istvan Kovacs a acționat în spiritul jocului, în timp ce Pavel Fernandez, tot specialist pentru celebra publicație din Madrid, a susținut contrariul. Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a avut o reacție dură după meci și a criticat dur arbitrajul lui Istvan Kovacs, dar și pe arbitrii aflați în camera VAR, mai ales că unul dintre cei doi arbitri video era de naționalitate germană, lucru reproșat de Flick. Chiar după finalul jocului, tehnicianul german a mers să îi ceară explicații arbitrului român. Flick susține că centralul român ar fi trebuit să dicteze lovitură de la 11 metri în favoarea Barcelonei și să îi acorde al doilea cartonaș galben lui Marc Pubill. ”Nu știu sigur despre eliminarea lui Cubarsí, putea fi cartonaș roșu sau putea să nu fie. Nu sunt sigur dacă îl atinge suficient. Mingea era în spate. În situația în care ei ating mingea cu mâna în careu, nu înțeleg de ce nu intervine VAR-ul. Este normal să se facă greșeli, dar în astfel de situații, pentru ce avem VAR-ul? Ar fi trebuit să fie penalty și al doilea cartonaș galben, deci roșu. Au marcat două goluri și au avut multă calitate. La primul gol trebuie să apărăm mai bine, am primit cartonașul roșu și apoi golul. VAR-ul a fost destul de favorabil pentru Atlético... era un german. Mulțumim, Germania. Nu știu ce se întâmplă într-o situație în care un portar începe faza și un fundaș o oprește cu mâna, pentru mine este al doilea galben și, în plus, penalty. Să vedem dacă ne pot explica. Mai bine nu vorbesc despre arbitru, va fi mai bine pentru mine și pentru el. Este clar că ar fi trebuit să-l cheme pe arbitru să revadă faza, ca pe cea anterioară. Ar fi fost mai bine să nu vorbesc astăzi cu arbitrul, dar mi-ar plăcea o explicație. Acum îmi este mai clar. Nu-mi vine să cred că nu a fost cartonaș roșu. Mă face să simt că este nedrept, dar acesta este fotbalul și trebuie să-l acceptăm și să luptăm marți”, a spus Hansi Flick după meci.

Pavel Fernandez cere ca Istvan Kovacs să fie lăsat acasă la Cupa Mondială Specialistul în arbitraj de la Radio Marca a scris un editorial pentru site-ul iusport.com în care a cerut public ca Istvan Kovacs să nu se afle pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială 2026.”Arbitraj dezastruos al lui Kovacs în Barca - Atletico”, a titrat Pavel Fernandez. Pavel Fernandez susține că arbitrajul lui Istvan Kovacs a fost departe de standardele impuse de UEFA și a descris prestația centralului român mai mult decât ”catastrofală”. Din acest motiv, specialistul de la Radio Marca susține că prezența lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic ar fi ”de neînțeles”. ”Arbitrajul lui Istvan Kovacs pe Camp Nou sfidează orice descriere moderată. A-l numi o prestație 'catastrofală' este prea puțin spus atunci când analizăm munca unui arbitru care, teoretic, face parte din elita UEFA. Un arbitru care este prezent constant în Liga Campionilor și a fost desemnat candidat pentru următorul Campionat Mondial nu poate oferi un nivel atât de departe de cerințele impuse de un astfel de context. Dacă acesta este standardul, prezența sa la un Campionat Mondial ar fi pur și simplu de neînțeles. Existau deja îndoieli înainte, iar ceea ce s-a întâmplat pe teren nu a făcut decât să le confirme”, a scris Pavel Fernandez. Pavel Fernandez consideră că arbitrul român a comis două erori grave în meciul din Champions League, mai întâi la faultul comis de Pau Cubarsi asupra lui Giuliano Simeone, când Kovacs a scos mai întâi cartonașul galben, înainte ca arbitrii VAR să intervină și să îl facă pe român să își schimbe decizia, iar mai apoi la faza din actul secund, când nu a acordat penalty în favoarea catalanilor, pentru un presupus henț al lui Marc Pubill. Fundașul lui Atletico a prins balonul cu mâna și l-a repus în joc, însă jocul începuse deja de la portarul Juan Musso. ”Greșeli de o asemenea amploare nu își au locul la nivel de elită. Pentru binele competiției, astfel de decizii cer consecințe. O pauză până la finalul sezonului, urmărirea Campionatului Mondial de acasă și o reflecție serioasă asupra viitorului par mai mult decât necesare”, a încheiat Fernandez.