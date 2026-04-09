Nu mai puțin de 48 de echipe vor participa la Cupa Mondială din această vară. În total, 104 meciuri programate între 11 iunie și 19 iulie.

Pierluigi Collina a explicat cum au fost aleși arbitrii pentru Cupa Mondială

FIFA a ales 52 de centrali pentru Cupa Mondială, 88 de asistenți și 30 de arbitri VAR. România va fi reprezentantă la turneul final de Istvan Kovacs (central), Mihai Marica și Ferencz Tunyogi (asistenți).

Anunțul oficial în privința "convocărilor" pentru Cupa Mondială a venit la doar o zi după controversele în care a fost implicată brigada lui Istvan Kovacs la meciul Barcelona - Atletico Madrid 0-2, din Champions League (DETALII AICI).

Pierluigi Collina (66 de ani), șeful arbitrilor din cadrul FIFA, a explicat modul în care au fost aleși oficialii pentru Cupa Mondială.

"Arbitrii aleși sunt cei mai buni din lume. Fac parte dintr-un grup mai amplu care a fost monitorizat pe parcursul ultimilor trei ani. Au participat la seminare și au arbitrat la competițiile organizate de FIFA. De asemenea, prestațiile lor de la nivel național și internațional au fost evaluate constant.

Arbitrii aleși au primit și vor continua să primească sprijin din partea preparatorilor noștri fizici și a staff-ului medical, atât fizioterapeuți, cât și psihologi. Obiectivul nostru este ca toți să fie pregătiți mental și fizic când vor ajunge la Miami, pe 31 mai", a spus Pierluigi Collina.