După criticile venite din Spania, a apărut și opinia lui Thierry Henry, care a analizat faza controversată din prima repriză.

Henry contestă decizia arbitrului român

Momentul-cheie s-a produs în minutul 41, când Pau Cubarsi l-a faultat pe Julian Alvarez din postura de ultim apărător.

Inițial, Kovacs nu a acordat cartonaș roșu, însă după consultarea VAR, a schimbat decizia și l-a eliminat direct pe fundașul Barcelonei.

Invitat la CBS Sports, Thierry Henry a spus clar că nu este de acord cu verdictul final.

„Nu, nu, nu… pentru mine, asta nu este cartonaș roșu. Înțeleg regula, dar trebuie să analizezi faza.

Mingea nu este complet sub control, unghiul nu este perfect și mai este distanță până la poartă. Suntem siguri că marchează? Eu nu sunt convins”, a explicat fostul atacant.

„Galben, nu roșu”

Henry a explicat că decizia a influențat decisiv soarta meciului și că arbitrii trebuie să fie siguri în astfel de situații.

„Pentru mine este galben, nu roșu. În momentul în care elimini un jucător, schimbi tot meciul. În Champions League trebuie să fii 100% sigur. Cred că arbitrul a fost prea rapid în decizie”, a adăugat francezul

După acea fază, Atletico Madrid a deschis scorul, iar Barcelona nu a mai reușit să revină, cedând cu 0-2 pe teren propriu.