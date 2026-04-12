Jackpot pentru Istvan Kovacs! Suma uriașă încasată după ce a fost convocat la CM 2026

Având în vedere că ediția din acest an a Cupei Mondiale implică un număr record de meciuri, 104, FIFA a ales nu mai puțin de 52 de centrali, 88 de asistenți și 30 de arbitri VAR din toată lumea.

Câți bani va încasa Istvan Kovacs pentru prezența la CM 2026

România va fi reprezentantă la turneul final de Istvan Kovacs (central), Mihai Marica și Ferencz Tunyogi (asistenți).

Istvan Kovacs ar putea avea astfel ocazia de a fi în premieră la centru la un meci de la Cupa Mondială. La ediția din 2022, arbitrul din Carei a prins lista FIFA, însă a îndeplinit doar rolul de al patrulea oficial la toate cele șapte meciuri la care a fost trimis.

Cei trei reprezentanți ai României vor încasa sume generoase de bani din partea FIFA. Fiecare central de pe listă va primi 70.000 de dolari, în timp ce arbitrii asistenți vor fi recompensați cu 25.000 de dolari.

În plus, un meci arbitrat în faza grupelor este plătit cu 3.000 de dolari, în timp ce o partidă din fazele eliminatorii aduce 10.000 de dolari în conturile arbitrilor.

Sumele au fost stabilite de FIFA începând cu ediția din 2018 a Cupei Mondiale și au rămas valabile și pentru următoarele ediții, notează The Sun.

