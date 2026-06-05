Șumudică vrea să îl ia cu el în Turcia pe jucătorul de la FCSB

Fără echipă de mai bine de două luni, Marius Șumudică s-ar putea întoarce pe banca tehnică. Fostul antrenor de la Rapid ar fi ajuns pe lista unui club nou-promovat în prima ligă a Turciei.

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Amedspor caută un antrenor cu experiență, iar Șumudică ar fi în pole-position să preia postul de antrenor principal.

Tehnicianul român are experiență în fotbalul turc, unde le-a mai antrenat pe Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Malatyaspor.

Conform Iamsport, Șumudică a pregătit și primul transfer în cazul în care va fi numit antrenorul echipei. Se pare că tehnicianul vrea să ia cu el în Turcia un jucător care în ultimul sezon a evoluat la FCSB. Este vorba despre Mamadou Thiam, atacantul pe care roș-albaștrii l-au transferat în vara anului trecut de la U Cluj.

Contractul lui Thiam cu FCSB va expira la finalul lunii, iar roș-albaștrii au anunțat deja că nu îi va fi propusă prelungirea înțelegerii.

Thiam și-a făcut apariția în 39 de meciuri la FCSB, unde a contribuit cu cinci goluri și o pasă decisivă.