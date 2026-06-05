Ciprian Marica a vorbit despre numirea lui Ioan Ovidiu Sabău pe banca celor de la Farul Constanța și i-a transmis acestuia primul obiectiv clar.

Ciprian Marica i-a setat primul mare obiectiv lui Sabău la Farul: „Trebuie să facem asta”

Marica a lăudat alegerea conducerii și a transmis că Farul are nevoie de o resetare a lotului și a direcției sportive.

„Cred că este ceea ce ne trebuie și sunt foarte bucuros că Neluțu Sabău vine să salveze Farul.

Am construit la Constanța o echipă, acum trebuie să o reconstruim și sper ca Neluțu Sabău să aibă această capacitate”, a declarat Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

Sabău a fost instalat oficial la Constanța după despărțirea de Flavius Stoican, cel care a reușit menținerea echipei în Superliga prin baraj.

Fostul tehnician de la U Cluj revine astfel în prima ligă, după ce a dus formația ardeleană în cupele europene, la capătul unei perioade de peste 50 de ani fără o asemenea performanță.