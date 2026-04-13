Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, programat astăzi, de la ora 21.30, în etapa a patra din play-off-ul Superligii.

Kovacs va fi ajutat de Tunyogi Ferencz şi Akexandru Ioan Corb, în timp ce rezervă va fi Szabolcs Kovacs.

În Camera VAR se vor afla Iulian Dima şi Bogdan Dumitrache. Observatori vor fi Zoltan Szekely şi Dan Potocianu.

Tot în play-off, de la ora 18.30, se va disputa meciul Rapid - FC Argeş, care va fi arbitrat de George Rareş Vidican.

Partida Metaloglobus - AFK Csikszereda, din play-out, de la ora 16.30, va fi arbitrată de Ovidiu Robu, scrie News.ro.