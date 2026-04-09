În minutul 54 al partidei de pe Camp Nou s-a petrecut o fază controversată care l-a avut în prim plan pe Istvan Kovacs.

Hansi Flick l-a criticat dur pe Istvan Kovacs

La o repunere pentru Atletico Madrid, Juan Musso, portarul echipei lui Diego Simeone, i-a pasat lui Marc Pubill, însă fundașul madrilenilor a ridicat balonul cu mâna și l-a așezat pe linia de șase metri de unde i-a pasat înapoi lui Musso pentru a repune mingea în joc, deși balonul era deja ”în joc”.

Deși elevii lui Hansi Flick au solicitat lovitură de la 11 metri, considerând că Pubill a comis un henț, Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, iar VAR-ul nu a intervenit.

Fanii catalanilor au răbufnit pe rețelele sociale, în timp ce părerile specialiștilor în arbitraj au fost împărțite. Alfonso Perez Burull, specialist MARCA, a considerat că Istvan Kovacs a acționat în spiritul jocului, în timp ce Pavel Fernandez, tot specialist pentru celebra publicație din Madrid a susținut contrariul.

Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a avut o reacție dură după meci și a criticat dur arbitrajul lui Istvan Kovacs, dar și pe arbitrii aflați în camera VAR, mai ales că unul dintre cei doi arbitri video era de naționalitate germană, lucru reproșat de Flick. Chiar după finalul jocului, tehnicianul german a mers să îi ceară explicații arbitrului român.

Flick susține că centralul român ar fi trebuit să dicteze lovitură de la 11 metri în favoarea Barcelonei și să îi acorde al doilea cartonaș galben lui Marc Pubill.

”Nu știu sigur despre eliminarea lui Cubarsí, putea fi cartonaș roșu sau putea să nu fie. Nu sunt sigur dacă îl atinge suficient. Mingea era în spate. În situația în care ei ating mingea cu mâna în careu, nu înțeleg de ce nu intervine VAR-ul. Este normal să se facă greșeli, dar în astfel de situații, pentru ce avem VAR-ul? Ar fi trebuit să fie penalty și al doilea cartonaș galben, deci roșu.

Au marcat două goluri și au avut multă calitate. La primul gol trebuie să apărăm mai bine, am primit cartonașul roșu și apoi golul. VAR-ul a fost destul de favorabil pentru Atlético... era un german. Mulțumim, Germania. Nu știu ce se întâmplă într-o situație în care un portar începe faza și un fundaș o oprește cu mâna, pentru mine este al doilea galben și, în plus, penalty. Să vedem dacă ne pot explica.

Mai bine nu vorbesc despre arbitru, va fi mai bine pentru mine și pentru el. Este clar că ar fi trebuit să-l cheme pe arbitru să revadă faza, ca pe cea anterioară. Ar fi fost mai bine să nu vorbesc astăzi cu arbitrul, dar mi-ar plăcea o explicație. Acum îmi este mai clar. Nu-mi vine să cred că nu a fost cartonaș roșu. Mă face să simt că este nedrept, dar acesta este fotbalul și trebuie să-l acceptăm și să luptăm marți”, a spus Hansi Flick după meci.