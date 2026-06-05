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Tenismanul italian Flavio Cobolli, numărul 14 mondial, s-a calificat în finala turneului de Mare Şlem de la Roland Garros după ce compatriotul său Matteo Arnaldi, numărul 104 mondial, a declarat forfait din cauza unui "virus", au indicat organizatorii, citaţi de AFP, potrivit Agerpres.

Alexander Zverev - Flavio Cobolli, marea finală de la Roland Garros

Flavio Cobolli va juca duminică prima sa finală de Grand Slam împotriva germanului Alexander Zverev, numărul 3 mondial, care, la 29 de ani, este în căutarea primului său titlu major după trei înfrângeri în finale (US Open 2020, Roland Garros 2024, Australian Open 2025).

Matteo Arnaldi a fost jucătorul cu cel mai slab clasament care a ajuns în semifinalele de la Roland Garros în ultimii aproape 30 de ani.

Sportivul născut la Sanremo a jucat o serie de meciuri maraton la Paris, petrecând în total 19 ore şi 42 de minute în cinci meciuri disputate pe terenurile de la Roland Garros, un record pentru turneele de Mare Şlem.

Zverev, victorie în patru seturi în semifinale

Vineri, Alexander Zverev a trecut în semifinale de cehul Jakub Mensik, numărul 27 mondial, în patru seturi, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3.

Câştigător a 24 de titluri ATP, inclusiv şapte turnee ATP Masters 1.000, cele mai prestigioase după cele de Grand Slam, germanul conduce cu 3-1 în meciurile directe împotriva lui Cobolli.