Forul mondial a anunțat oficial lista arbitrilor care vor participa la Cupa Mondială din 2026, iar Istvan Kovacs se regăsește printre cei 52 de „centrali” selectați de celebrul Pierluigi Collina, responsabil cu delegările la nivel FIFA.

Chiar dacă România nu s-a calificat la turneul final, după înfrângerea cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului, fotbalul românesc va avea totuși trei reprezentanți la competiția din Statele Unite, Canada și Mexic.

Istvan Kovacs se află pe lista oficială a arbitrilor aleși pentru turneul final, alături de nume importante din arbitrajul mondial precum Szymon Marciniak, Michael Oliver, Anthony Taylor, Clement Turpin sau Felix Zwayer.

„Centralul” român va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

„Arbitrajul lui Istvan Kovacs pe Camp Nou sfidează orice descriere moderată”

Pestația lui Kovacs din Barcelona - Atletico Madrid a fost aspru criticată în presa spaniolă. Pavel Fernandez, specialist în arbitraj la Radio Marca, a publicat un editorial în care a cerut ca arbitrul român să fie exclus de la Cupa Mondială.

„Arbitrajul lui Istvan Kovacs pe Camp Nou sfidează orice descriere moderată. A-l numi o prestație catastrofală este prea puțin spus. Dacă acesta este standardul, prezența sa la un Campionat Mondial ar fi pur și simplu de neînțeles”, a scris Fernandez.

Analistul spaniol consideră că arbitrul român a greșit la două faze importante. Prima a fost eliminarea lui Pau Cubarsi după faultul asupra lui Giuliano Simeone, decizie schimbată după intervenția VAR. A doua fază controversată a apărut în repriza secundă, când Barcelona a cerut penalty pentru un posibil henț comis de Marc Pubill.