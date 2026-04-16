Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a stabilit joi detaliile numirii noului antrenor al primei reprezentative. Potrivit președintelui Răzvan Burleanu, Gheorghe Hagi este opțiunea agreată de conducere pentru a prelua echipa, decizie accelerată de tragicul deces al lui Mircea Lucescu. Pentru a face posibilă această mutare pe banca tehnică, „Regele” a renunțat la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța.

Odată cu instalarea iminentă a noului selecționer, au apărut speculații despre o eventuală plecare a lui Mihai Stoichiță din funcția de director tehnic, pe care șeful FRF a ținut să le lămurească imediat.

Mihai Stoichiță rămâne pe poziție

În cadrul conferinței de presă de joi, șeful de la Casa Fotbalului a transmis că nu există nicio solicitare pentru îndepărtarea lui Stoichiță, acesta fiind de altfel menținut în structura federației.

„Recunosc că prima discuție am avut-o după ședința Comisiei Tehnice. Ieri am mai avut o discuție cu dumnealui, astfel încât în zilele următoare vă vom putea oferi mai multe detalii. Am discutat despre foarte multe aspecte. Un element pe care pot să vi-l infirm este cel legat de o posibilă solicitare de demitere a directorului tehnic. Chiar astăzi domnul Mihai Stoichiță a fost reconfirmat. În ceea ce privește numele care să fie pronunțate, nu am intrat în asemenea detalii. Le veți cunoaște după ce se va oficializa prezentarea noului selecționer”, a spus Răzvan Burleanu.

Gheorghe Hagi se află în fața unei noi experiențe la cârma echipei naționale a României după cea din 2001, an în care selecționata a ratat barajul de calificare pentru Campionatul Mondial asiatic. De atunci, tehnicianul a pregătit echipe precum Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara și FCSB, dedicându-se din 2009 exclusiv proiectului de la Constanța.