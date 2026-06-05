Ciprian Marica s-a pus la masă cu Gică Popescu și l-a avertizat pe Sabău: ”Trebuie să fim realiști!”

Fostul atacant susținea la acel moment că Gică Popescu este singurul responsabil pentru situația în care a ajuns Farul, deoarece l-a numit pe Flavius Stoican fără să se consulte și cu ceilalți acționari.

Ciprian Marica a rezolvat neînțelegerile cu Gică Popescu și spune că lucrurile sunt liniștite acum la clubul de la malul mării, mai ales după numirea lui Ioan Ovidiu Sabău.

Dacă în momentul numirii lui Flavius Stoican, Marica nu a fost consultat de Gică Popescu, de această dată fostul atacant a fost întrebat ce părere are despre fostul antrenor al lui U Cluj. Marica a mărturisit că a fost mai mult decât fericit să audă această propunere din partea lui Gică Popescu și speră ca Sabău să reconstruiască Farul.

Totuși, acționarul minoritar al constănțenilor spune că Sabău va trebui să facă acest lucru cu un buget limitat.

”Am avut o discuție cu Gică Popescu, am vorbit la telefon. Am reglat lucrurile, zic eu. Ne-am spus unul altuia ce aveam de spus. Sincer, a fost o chestie de genul <<Tu de ce nu m-ai sunat?>>, <<Dar tu de ce nu m-ai sunat?>>. S-au mai reglat lucrurile. Am lămurit că de acum încolo va exista o comunicare mai bună și vom face lucrurile împreună și de comun acord.

Sunt bucuros cu numirea lui Neluțu Sabău, e un antrenor pe care îl admiram, e un constructor, cum a fost ca jucător, așa pare și ca antrenor. La noi trebuie să construiască. Sper să reușească prin seriozitatea pe care o are, cu profesionalismul său, cunoaște foarte bine Liga 1. Are toate atuurile să facă o treabă bună, să strălucim din nou. Trebuie să fim și realiști și să spunem că din punct de vedere financiar, bugetul trebuie să fie unul echilibrat. Trebuie să facem o echipă bună cu un buget echilibrat”, a spus Ciprian Marica la Digi Sport.