Meciul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova este programat de la ora 21:30 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
”U” Cluj îi conduce pe olteni cu 3-0 la momentul redactării articolului, după „dubla” lui Lukic și reușita lui Stanojev.
Istvan Kovacs l-a eliminat direct pe jucătorul Universității Craiova: intrare „horror”
Centralul partidei l-a eliminat direct pe Monday Etim, după intrarea criminală pe glezna lui Dino Mikanovic.
Istvan Kovacs nu a avut nevoie de intervenția VAR și i-a arătat imediat cartonașul roșu jucătorului oltenilor.
Echipele de start din ”U” Cluj - Universitatea Craiova
- U Cluj (4-1-2-3): Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Ov. Bic - Mendy, Drammeh - Stanojev, Lukic, El Sawy
Rezerve: Lefter, Cosa, Cisse, Capradossi, Silva, Pall, Codrea, Macalou, Fabry, Nistor, Postolachi, Trică
Antrenor Cristiano Bergodi
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan - D. Matei, Assad, Etim
Rezerve: S. Lung jr, Glodean, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Houri, Băsceanu, Nsimba, Baiaram, D. Barbu
Antrenor Filipe Coelho
U Cluj este singura echipă din play-off cu parcurs perfect după trei runde. Echipa lui Cristiano Bergodi a urcat pe primul loc cu 36 de puncte și este la egalitate cu Universitatea Craiova, dar cu un golaveraj superior înainte de meciul direct.
Cele două echipe s-au distanțat în fruntea clasamentului. Următoarele două, Rapid și FC Argeș, au câte 31 de puncte, astfel că miza este cu atât mai specială pentru această partidă: echipa care va câștiga se poate considera mare favorită la titlu, după doar patru etape din play-off.
,,Șepcile roșii” s-au impus în runda precedentă, 2-1 în Giulești, și au ajuns la șapte succese la rând în campionat, aceasta fiind cea mai lungă serie cu victorii din istoria clubului în SuperLigă.
Oltenii au pierdut pe prima scenă doar un meci dintre precedentele 10 disputate în deplasare (1 februarie 2026, Farul - Universitatea Craiova 4-1), în rest au cinci victorii și patru rezultate de egalitate.
Sunt formațiile care au cele mai multe victorii pe durata actualei stagiuni, câte 19, dintre care câte 10 la cel puțin două goluri diferență.