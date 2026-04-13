Meciul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova este programat de la ora 21:30 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

”U” Cluj îi conduce pe olteni cu 3-0 la momentul redactării articolului, după „dubla” lui Lukic și reușita lui Stanojev.

Istvan Kovacs l-a eliminat direct pe jucătorul Universității Craiova: intrare „horror”

Centralul partidei l-a eliminat direct pe Monday Etim, după intrarea criminală pe glezna lui Dino Mikanovic.

Istvan Kovacs nu a avut nevoie de intervenția VAR și i-a arătat imediat cartonașul roșu jucătorului oltenilor.