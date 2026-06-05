Fostul mare atacant al „câinilor”, Marius Niculae, a vorbit despre plecarea tehnicianului și susține că acest deznodământ nu a fost o surpriză pentru el.

Marius Niculae: „Știam că voia să plece”

Contactat de PRO TV și Sport.ro, Marius Niculae spune că era la curent cu intențiile antrenorului croat.

„Din nefericire pentru el, ultimul meci nu a fost așa cum și-a dorit. Știam de foarte mult timp că voia să plece Kopic”, a declarat fostul internațional.

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo în decembrie 2023, într-un moment dificil pentru club. A reușit să evite retrogradarea, iar ulterior a readus echipa în play-off după o pauză de șapte ani.

În sezonul recent încheiat, Dinamo a terminat pe locul 4 în Superligă, a ajuns până în semifinalele Cupei României și a ratat calificarea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB.

Croatul a adunat 112 meciuri oficiale pe banca formației din „Ștefan cel Mare”, fiind unul dintre cei mai longevivi antrenori ai clubului din ultimii ani.

Paleta de trofee a lui Marius Niculae