Simona Halep a fost desemnată Cetăţean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca: „De 10 ani vin aici cu sufletul deschis”

După ce a fost omagiată cu un filmuleţ impresionant în cadrul evenimentului de la Cluj, Halep a declarat că merge cu sufletul deschis la Cluj de un deceniu.

"Rar avem o astfel de oportunitate, noi, ca oraş, să putem celebra o asemenea personalitate. De peste zece ani Simona Halep este parte şi a identităţii Clujului, a identităţii noastre sportive. Ne-ai ajutat să facem din Cluj un loc la care se uită întreg mapamondul. Omul Simona Halep inspiră generaţii de tineri şi va inspira zeci de generaţii de români" , a spus primarul Emil Boc.

„Vă mulţumesc şi sunt onorată de titlul de cetăţean de onoare. Clujul a fost acasă pentru mine, după cum ştim cu toţii. De 10 ani vin aici cu sufletul deschis şi am fost primită călduros de fiecare dată. Toate întâmplările importante din cariera mea în ţară au fost aici. Vreau să vă mulţumesc pentru tot. Meciul de retragere este o desprindere emoţională de ceea ce am făcut toată viaţa şi mă bucur tare mult că are loc aici, alături de atâtea suflete frumoase, care m-au sprijinit mereu. M-aţi copleşit cu tot ce aţi spus despre mine. Mulţumesc mult”, a spus ea.

Evenimentul a reunit oficialităţi locale şi academice.

În vârstă de 34 de ani, Simona Halep îşi va încheia oficial cariera sâmbătă, tot la Cluj-Napoca, la Sports Festival 2026. Halep, simbol al perseverenţei şi al performanţei, îşi va disputa meciul de retragere într-un spectacol memorabil, pe scena BTarena din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 17:00, iar accesul publicului se va deschide la ora 16:00. Publicul va trăi alături de Simona o seară încărcată de emoţie, recunoştinţă şi inspiraţie, într-un eveniment care va aduce în acelaşi loc mari nume ale tenisului mondial, momente surpriză şi o atmosferă de neuitat.

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis la 4 februarie 2025, la vârsta de 33 de ani.

Sportiva din Constanţa a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.