Joi seară a avut loc ceremonia de deschidere a turneului final care se întinde pe trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada
GALERIE FOTO ”Nu e Shakira!” Internetul a luat-o ”razna” după ceremonia de deschidere CM 2026: ”Mai crede cineva că nu e ea?”
Campionatul Mondial din 2026 are loc în perioada 11 iunie - 17 iulie.
Foto: Getty, Imago & Shakira Instagram
Shakira a fost una dintre artistele care au cântat pe stadionul ”Banorte” din Mexico City, locul în care are loc primul meci de la CM 2026: Mexic - Africa de Sud.
Momentul ei a fost însă pus sub semnul întrebării de internauți, care nu cred că Shakira a fost cea de pe gazon.
”Nu e Shakira și nici măcar nu glumesc”, ”Asta e Shakira? Nu arată ca ea. Am înnebunit?” sau ”Mai crede cineva că nu ea a fost acolo?”, sunt câteva dintre comentariile apărute la secundă pe platforma Twitter/X, după momentul Shakirei.
Shakira, clip muzical cu peste 100 de milioane de vizualizări pentru CM 2026
Cu două săptămâni înainte de startul turneului final, Shakira a lansat o melodie pentru CM 2026, care a strâns 119 de milioane de vizualizări până în acest moment.
Shakira a colaborat pentru piesa intitulată ”Dai Dai” cu Burna Boy, un cântăreț nigerian urmărit de milioane de oameni pe rețelele social media.
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