GALERIE FOTO ”Nu e Shakira!” Internetul a luat-o ”razna” după ceremonia de deschidere CM 2026: ”Mai crede cineva că nu e ea?”

”Nu e Shakira!” Internetul a luat-o ”razna” după ceremonia de deschidere CM 2026: ”Mai crede cineva că nu e ea?” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Mondial din 2026 are loc în perioada 11 iunie - 17 iulie.

TAGS:
ShakiraCM 2026Mexic
Din articol

Joi seară a avut loc ceremonia de deschidere a turneului final care se întinde pe trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada

”Nu e Shakira!” Internetul a luat-o ”razna” după ceremonia de deschidere CM 2026: ”Mai crede cineva că nu e ea?”

  • Shakira getty 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Getty, Imago & Shakira Instagram

Shakira a fost una dintre artistele care au cântat pe stadionul ”Banorte” din Mexico City, locul în care are loc primul meci de la CM 2026: Mexic - Africa de Sud.

Momentul ei a fost însă pus sub semnul întrebării de internauți, care nu cred că Shakira a fost cea de pe gazon.

”Nu e Shakira și nici măcar nu glumesc”, ”Asta e Shakira? Nu arată ca ea. Am înnebunit?” sau ”Mai crede cineva că nu ea a fost acolo?”, sunt câteva dintre comentariile apărute la secundă pe platforma Twitter/X, după momentul Shakirei.

Shakira, clip muzical cu peste 100 de milioane de vizualizări pentru CM 2026

Cu două săptămâni înainte de startul turneului final, Shakira a lansat o melodie pentru CM 2026, care a strâns 119 de milioane de vizualizări până în acest moment.

Shakira a colaborat pentru piesa intitulată ”Dai Dai” cu Burna Boy, un cântăreț nigerian urmărit de milioane de oameni pe rețelele social media.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
PNL a decis. Liberalii nu susțin Guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. Anunțul lui Ilie Bolojan
PNL a decis. Liberalii nu susțin Guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. Anunțul lui Ilie Bolojan
ARTICOLE PE SUBIECT
A început Campionatul Mondial! Ceremonia de deschidere, cu Shakira. Urmează Mexic - Africa de Sud, LIVE TEXT pe Sport.ro
A început Campionatul Mondial! Ceremonia de deschidere, cu Shakira. Urmează Mexic - Africa de Sud, LIVE TEXT pe Sport.ro
ULTIMELE STIRI
Mexic - Africa de Sud 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Deschidere de scor
Mexic - Africa de Sud 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Deschidere de scor
A început Campionatul Mondial! Ceremonia de deschidere, cu Shakira. Urmează Mexic - Africa de Sud, LIVE TEXT pe Sport.ro
A început Campionatul Mondial! Ceremonia de deschidere, cu Shakira. Urmează Mexic - Africa de Sud, LIVE TEXT pe Sport.ro
Simona Halep a fost desemnată Cetăţean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca: „De 10 ani vin aici cu sufletul deschis”
Simona Halep a fost desemnată Cetăţean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca: „De 10 ani vin aici cu sufletul deschis”
Real Madrid, anunțul momentului în fotbal chiar înainte de startul Campionatului Mondial!
Real Madrid, anunțul momentului în fotbal chiar înainte de startul Campionatului Mondial!
Bogdan Andone a explicat ce nu a mers bine în negocierile cu Gigi Becali: ”Nu corespundeam la asta”
Bogdan Andone a explicat ce nu a mers bine în negocierile cu Gigi Becali: ”Nu corespundeam la asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Au bătut palma! Cine va fi primul adversar al lui FCSB

Au bătut palma! Cine va fi primul adversar al lui FCSB

Oferta carierei pentru Rădoi: „Mi-a zis că îi dau 3 milioane de euro pe an!“

Oferta carierei pentru Rădoi: „Mi-a zis că îi dau 3 milioane de euro pe an!“

Confirmă negocierile cu FCSB: "Am avut o discuție cu Gigi Becali"

Confirmă negocierile cu FCSB: "Am avut o discuție cu Gigi Becali"

1,8 milioane de euro pentru Alex Musi

1,8 milioane de euro pentru Alex Musi

A început Campionatul Mondial! Ceremonia de deschidere, cu Shakira. Urmează Mexic - Africa de Sud, LIVE TEXT pe Sport.ro

A început Campionatul Mondial! Ceremonia de deschidere, cu Shakira. Urmează Mexic - Africa de Sud, LIVE TEXT pe Sport.ro

Atacantul ofertat de FCSB a decis: "Ultimul mare contract al carierei"

Atacantul ofertat de FCSB a decis: "Ultimul mare contract al carierei"



Recomandarile redactiei
Simona Halep a fost desemnată Cetăţean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca: „De 10 ani vin aici cu sufletul deschis”
Simona Halep a fost desemnată Cetăţean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca: „De 10 ani vin aici cu sufletul deschis”
Real Madrid, anunțul momentului în fotbal chiar înainte de startul Campionatului Mondial!
Real Madrid, anunțul momentului în fotbal chiar înainte de startul Campionatului Mondial!
El Clasico pe piața transferurilor! Real Madrid „îi fură” jucătorul Barcelonei
El Clasico pe piața transferurilor! Real Madrid „îi fură” jucătorul Barcelonei
Mexic - Africa de Sud 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Deschidere de scor
Mexic - Africa de Sud 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Deschidere de scor
Oferta carierei pentru Rădoi: „Mi-a zis că îi dau 3 milioane de euro pe an!“
Oferta carierei pentru Rădoi: „Mi-a zis că îi dau 3 milioane de euro pe an!“
Alte subiecte de interes
La 47 de ani, Shakira a făcut un adevărat show în pauza finalei de la Copa America. Cele mai tari imagini
La 47 de ani, Shakira a făcut un adevărat show în pauza finalei de la Copa America. Cele mai tari imagini
„Dacă se îndrăgostea de Sergio Ramos, nu de Pique, o costa mai puțin!” Avocatul Shakirei a spus tot
„Dacă se îndrăgostea de Sergio Ramos, nu de Pique, o costa mai puțin!” Avocatul Shakirei a spus tot 
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Ce a făcut Anca Todoni în Mexic după ce reușise o victorie fabuloasă în blockbuster-ul de peste patru ore, în primul tur
Ce a făcut Anca Todoni în Mexic după ce reușise o victorie fabuloasă în blockbuster-ul de peste patru ore, în primul tur
S-au anunțat toate detaliile pentru CM 2026: "Cel mai mare spectacol pe care lumea l-a văzut"
S-au anunțat toate detaliile pentru CM 2026: "Cel mai mare spectacol pe care lumea l-a văzut"
CITESTE SI
PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”

stirileprotv PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”

Un fost ofițer Air Force, dezvăluiri despre extrateștri. ”Guvernul îi ascunde de ochii publicului”. Ce spune despre Incidentul de la Varginha

protv Un fost ofițer Air Force, dezvăluiri despre extrateștri. ”Guvernul îi ascunde de ochii publicului”. Ce spune despre Incidentul de la Varginha

Președintele Nicușor Dan a trimis la CCR noua Lege a vânătorii: „Încalcă principiul separării puterilor în stat”

stirileprotv Președintele Nicușor Dan a trimis la CCR noua Lege a vânătorii: „Încalcă principiul separării puterilor în stat”

Un bărbat susține că a fost taxat cu aproape 17 euro pentru o carafă de limonadă într-un restaurant din Polonia

stirileprotv Un bărbat susține că a fost taxat cu aproape 17 euro pentru o carafă de limonadă într-un restaurant din Polonia

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!