”Nu e Shakira!” Internetul a luat-o ”razna” după ceremonia de deschidere CM 2026: ”Mai crede cineva că nu e ea?”

Joi seară a avut loc ceremonia de deschidere a turneului final care se întinde pe trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada

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A început Campionatul Mondial! Ceremonia de deschidere, cu Shakira. Urmează Mexic - Africa de Sud, LIVE TEXT pe Sport.ro

Mexic - Africa de Sud 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Deschidere de scor

Foto: Getty, Imago & Shakira Instagram

Shakira a fost una dintre artistele care au cântat pe stadionul ”Banorte” din Mexico City, locul în care are loc primul meci de la CM 2026: Mexic - Africa de Sud.

Momentul ei a fost însă pus sub semnul întrebării de internauți, care nu cred că Shakira a fost cea de pe gazon.

”Nu e Shakira și nici măcar nu glumesc”, ”Asta e Shakira? Nu arată ca ea. Am înnebunit?” sau ”Mai crede cineva că nu ea a fost acolo?”, sunt câteva dintre comentariile apărute la secundă pe platforma Twitter/X, după momentul Shakirei.

Shakira, clip muzical cu peste 100 de milioane de vizualizări pentru CM 2026

Cu două săptămâni înainte de startul turneului final, Shakira a lansat o melodie pentru CM 2026, care a strâns 119 de milioane de vizualizări până în acest moment.

Shakira a colaborat pentru piesa intitulată ”Dai Dai” cu Burna Boy, un cântăreț nigerian urmărit de milioane de oameni pe rețelele social media.