Anamaria Prodan, fara sanse in procesul cu Dennis Man?! "Impresarii nu mai exista! Intelegerea lor era fragila!" Cati bani ar vrea sa primeasca

Transferul lui Dennis Man la Parma a provocat un adevarat razboi intre Anamaria Prodan si familia Becali.

Impresara vrea sa-l dea in judecata pe Dennis Man pentru a fi despagubita in urma ratarii acestui transfer important. Anamaria Prodan ar avea multi bani de incasat de la fostul jucator al FCSB-ului.

In primul rand, este vorba despre o clauza de reziliere, in valoare de 350.000 de euro. In al doilea rand, impresara cere 10% din salariul atacantului pentru cei 4 ani si jumatate pe care a semnat, fiind vorba despre o jumatate de milion de euro. Adica, in total, Anamaria Prodan ar putea castiga 850.000 de euro.

Potrivit GSP, surse din impresariat au declarat ca este posibil ca fosta agenta a lui Man sa nu primeasca, insa, nimic.

"Impresarii nu mai exista, acum sunt doar intermediari de transferuri. Un contract asa cum a fost acesta dintre Anamaria si Dennis Man reprezinta o intelegere privata, nu a fost intamplator ca ea a si anuntat ca va porni un litigiu cu jucatorul in civil, nu in instante fotbalistice.

Cand contractul nu contine nicio clauza de reziliere, el e foarte usor de rupt. Daca a existat o clauza cu o suma, intelegerea ramane, oricum, una fragila, pentru ca fotbalistul poate sa invoce faptul ca nu a fost satisfacut de servicii, ca agentul nu i-a reprezentat interesele asa cum convenisera", au spus sursele GSP, care au adaugat si ca fotbalistul ar fi putut sa duca la evitarea acestui scandal:

"Chiar daca Giovanni l-ar fi avertizat ca putea face sa pice transferul, Dennis i-ar fi putut ramane fidel Anamariei, putea spune: 'Merg doar cu impresarul meu, nu altfel'. Si-ar fi asumat riscul sa rateze transferul la Parma, i-ar fi ramas loial Anamariei si ar fi asteptat ca ea sa-i gaseasca un club potrivit."