Dennis Man este criticat DUR dupa ce a tradat-o pe Anamaria Prodan: "Cu riscul de a pierde transferul, nu ai cum sa faci asta!"

Transferul lui Man la Parma a declansat un adevarat razboi in fotbalul din Romania.

Totul a plecat de la faptul ca fotbalistul de 22 de ani a acceptat ca mutarea sa fie realizata cu ajutorul firmei lui Giovanni Becali, desi el era impresariat de Anamaria Prodan.

Un fost fotbalist de la FCSB, Gabi Enache, a criticat aceasta decizie a lui Dennis Man. El a spus ca jucatorul Parmei nu a procedat corect in aceasta situatie si ca ar fi trebui sa ramana alaturi de impresarul sau, chiar cu riscul de a rata transferul.

"Eu as fi ratat un transfer, pentru omul cu care am acel act semnat. Am inteles ca omul l-a ajutat foarte mult pe Dennis si vorbea cu tatal lui. Cu riscul de a pierde transferul la Parma, trebuia sa zici: 'Ba, merg cu Ana si asta a fost'. Nu am cum sa fac lucrul acesta, este un Dumnezeu sus", a spus Enache potrivit ProSport.

Dennis Man a intrat la pauza meciului pierdut de Parma pe teren propriu cu Bologna, scor 0-3. Internationalul roman a avut o evolutie stearsa si a fost notat cu 5.5 de presa din Italia.