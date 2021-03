Ironia SUPREMA a lui Victor Becali pentru Anamaria Prodan! "Probabil doamna nu a facut transferuri in Franta, Italia sau Spania!"

Mai multi fotbalisti care sunt reprezentati de firma fratilor Becali s-ar fi plans ca au platit taxe prea mari, potrivit Anamariei Prodan.

Victor Becali a reactionat si a spus ca acuzatiile impresarei nu sunt fondate. Mai mult decat atat, el a ironizat-o pe sotia lui 'Reghe' si a declarat ca ea nu cunoaste legile din tarile puternice ale Europei. Cele doua parti sunt inca in conflict dupa transferul lui Man la Parma.

"Eu voiam sa spun un lucru. Am auzit ca doamna impresar (Anamaria Prodan) a spus ca sunt jucatori nemultumiti ca au fost pacaliti la taxe de Giovanni Becali. N-a intrebat nimeni cat plateau Chipciu si Stanciu taxe, in momentul in care amandoi jucau in Cehia. Pe mine nu ma intereseaza problema asta, doar am vrut sa fac o comparatie. Chipciu platea taxe mult mai mici, iar jucatorul a fost reprezentat de Dragos Sirbu. Probabil doamna nu a facut transferuri in Franta, Italia sau Spania.

De exemplu, in Italia, exista o rubrica pe contract pe care scrie brut si net. Sa spunem ca primesti banii brut, de exemplu, de la un transfer de 874 de mii de euro iei 500 de mii de euro. Tu primesti suma asta, iar banii trebuie sa ii plateasca clubul. Sunt tari precum Franta sau Germania, unde nu platesti impozitul anul asta, ci anul urmator. Nu exista alt sistem. Ai luat mai multi bani acum si platesti taxele la anul. Sa primesti banii acum si sa platesti anul viitor in decembrie taxele, asta este un avantaj. Oamenii vorbesc in necunostinta de cauza", a spus Victor Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Victor Becali a vorbit si despre teoria lansata de Basarab Panduru, care a spus ca Gigi Becali se razbuna pe Iulian Cristea, care nu ar fi acceptat sa isi schimbe impresarul.

"Eu as vrea sa lamurim povestea asta. Niciodata, dar niciodata, Gigi Becali nu poate fi influentat de cineva. Nu il influenteaza nimeni pe Gigi Becali, nici in bine, nici in rau. Aflu de la dumneavoastra ca nu a jucat Cristea. Nu este treaba mea, este treaba celor de la FCSB. Ca este cineva in spatele lui Gigi Becali, astea sunt povesti! Si la inceput, cand a intrat in fotbal, se spunea ca este nu stiu ce politician in spate. Cum sa ii zic eu sa nu joace un jucator?! Cum poate sa imi faca mie o placere, dar sa isi faca lui rau?”

Nu cred ca exista interes din parte firmei pentru Iulian Cristea, dar nu este pe politica firmei, care se axeaza pe jucatori mai tineri, de viitor", a mai spus Victor Becali.