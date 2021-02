Nu era de ajuns ca si l-a facut dusman pe Gigi Becali! Mesaj incredibil primit de Anamaria Prodan: "Am dezlantuit magia neagra asupra ta!"

Impresara ar fi primit mesaje de amenintare din partea mai multor vrajitoare, care vor sa se razbune pe ea.

Anamaria Prodan a fost unul dintre principalii martori in procesul pe care prietena sa, Oana Zovoranu, l-a avut in urma cu cativa ani cu mai multe vrajitoare. Acestea au primit, in decembrie 2016, din partea Curtii de Apel Bucuresti, o condamnare de trei ani de inchisoare cu suspendare si au trebuit sa ii plateasca vedetei tv daune morale de 10.000 de euro, dupa ce ar fi santajat-o si deposedat-o de diverse obiecte de valoare despre care spuneau ca sunt blestemate, precum bijuterii si autoturisme, dar si sume din ce in ce mai mari de bani. Dupa izbucnirea scandalului, la intrarea in cimitirul detinut de Zavoranu a avut loc mai multe ritualuri macabre de magie neagra, care au implicat pictograme, gaini decapitate, arderi de substante si manjirea cu sange sau urina.

Anamaria Prodan, care a declarat in repetate randuri ca nu crede in magie si in vrajitorie, a incercat sa rupa comunicarea dintre prietena sa si femeile respective, care se prezentau ca "vrajitoare" sau "clarvazatoare", apoi a depus o marturie amanuntita de mai multe ore in fata instantei, pentru a arata ca Zavoranu a fost terorizata si a fost supusa la presiuni psihologice imense, ajungand sa le cedeze aproape 500.000 de euro in bunuri si bani. In prima instanta, Tribunalul Bucuresti a constatat ca cinci femei de etnie roma, afiliate unui puternic clan interlop din Capitala, au amenintat cu moartea, dar si cu magia neagra, pe cei pe care ii pacaleau. Ele fusesera condamnate initial la pedepse intre 7 si 15 ani de inchisoare pentru fapte cu violenta, inselaciune si marturie mincinoasa, dar pedepsele la apel au fost mult mai blande.

In ultima vreme, mai multi intermediari si cunoscuti i-ar fi transmis Anamariei Prodan ca "nu te-au uitat vrajitoarele, au spus ca le-ai distrus afacerea si vor sa fie ochi pentru ochi. Ne-au spus sa iti transmitem ca au facut adunare la miezul noptii in cimitir si au dezlantuit puterea magiei negre asupra ta. Banii pierduti la transferul lui Man sunt doar o parte din ceea ce vei pati, daca nu vii sa iti faca dezlegarea". Impresara ar fi ras in hohote de amenintari, desi in ultima vreme a suferit mai multe regrese in afaceri si in viata personala.

Ea a fost exclusa din vanzarea lui Dennis Man la Parma pe ultima suta de metri si a pierdut un comision de 850.000 de euro din aceasta afacere, Gigi Becali a anuntat ca niciun jucator de la FCSB nu va mai fi reprezentat de ea, preluarea clubului FC Hermannstadt a esuat lamentabil, fiica sa, o baschetbalista talentata din NCAA, la University of Mississippi, a suferit o ruptura de ligamente incrucisate si s-a operat, telefoanele ii sunt ascultate de procurori, sotul sau a fost pus pe liber de Al Wasl si negocierile cu FCSB si CSU Craiova nu au avut niciun rezultat, iar in presa mondena au existat mai multe materiale despre un eventual divort de Laurentiu Reghecampf.