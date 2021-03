Decizie de ULTIMA ORA luata de Gigi Becali si Anamaria Prodan dupa SCANDALUL MONSTRU provocat de transferul lui Man! Care este relatia dintre ei

Gigi Becali si Anamaria Prodan si-au aruncat multe cuvinte urate dupa transferul lui Dennis Man la Parma.

Disputa s-a declansat din cauza ca transferul a fost aranjat de Giovanni Becali, desi Anamaria Prodan era impresarul fotbalistului. Se pare, insa, ca cele doua parti s-ar fi linistit, intre Gigi Becali si Anamaria Prodan existand o intelegere tacita.

Potrivit PlaySport, pactul dintre cei doi implica o suma uriasa de bani pe care patronul celor de la FCSB ar fi trebuit sa i-o achite impresarului in cazul in care ar fi vrut ca jucatorii de la echipa sa renunte la contractul cu Anamaria Prodan.

Femeia ar fi avut de primit de la Becali 3 milioane de euro, astfel ca patronul ros-albastrilor si-a luat gandul de la amenintarile pe care le facuse. In plus, pentru a pune punct razboiului cu sotia lui Reghecampf, Becali i-ar fi cerut acesteia, prin intermediul unor prieteni comuni, sa nu-l mai atace in public.

Anamaria Prodan a comentat aceste informatii, spunand ca nu ar putea uita si ierta atat de usor, dar confirmand ca jucatorii de la FCSB au in continuare contract cu ea.

"Ce impacare, nici vorba! Nu se pune problema, nu as putea trece peste ceea ce mi-a facut un om caruia i-am fost mereu alaturi, mereu loiala. Voi continua sa lucrez cu aceiasi jucatori ca si pana acum, nu s-a schimbat absolut nimic. Un contract de impresariere nu se poate incheia cu una, cu doua", a declarat impresarul, potrivit PlaySport.

Prodan are in continuare de gand sa se razbune pe Dennis Man pentru tradare. Aceasta a anuntat ca va ajunge la tribunal pentru a-si castiga banii pe care fotbalistul ii datoreaza.

"Avocatii mei au totul pregatit, cine a gresit trebuie sa plateasca. Mie imi pare tare rau ca s-a ajuns aici, mai ales ca am avut o relatie deosebita cu Dennis si familia lui. Dar trebuie sa imi fac si eu dreptate.

Sunt in America acum. A fost o perioada tensionata pentru mine, asa ca am decis sa nu mai intru in polemici si sa ma linistesc. Nici nu am mai vrut sa mai citesc presa ca sa nu ma mai necajesc", a adaugat Anamaria Prodan.