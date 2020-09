Se face transferul lui Andrei Chindris! Anuntul lui Marius Croitoru: "Sunt impresari care suna!"

Fotbalistul care a fost dorit de Gigi Becali in trecut este foarte aproape de o plecare de la gruparea moldoveana.

Andrei Chindris putea ajunge in Belgia, la Mouscron, dar transferul nu s-a concretizat din cauza pandemiei de coronavirus. Antrenorul lui FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat ca fundasul in varsta de 21 de ani este unul dintre jucatorii care poate pleaca in curand de la echipa.

"Din discutiile pe care le am e posibil sa plece doi jucatori. Si Chindris. Cluburile ajunsesera la un numitor comun (n.r. - oferta de la Mouscron). A fost o perioada grea pentru el, perioada imediat de dupa pandemiei. Discutii sunt si pentru Chindris, nu stiu campionatele. Sunt impresari care suna, le ofera salarii. Cat de calculat ai fi, tot te dezechilibreaza mental, cand poti castiga sume mai mari din alte campionate", a spus Marius Croitoru pentru TelekomSport.

Fundasul moldovenilor este cotat la 1 milion de euro, iar in acest sezon el a evoluat in 3 partide pentru Botosani si a reusit sa inscrie un gol.